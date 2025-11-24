Jimmy Cliff (officiële naam Jimmy Chambers) overleden. Een ruime nabeschouwing door zijn oeuvre.
You can get it if you really want
Pyts eerste keuze:
Many rivers to cross
Een direct lied tegen de oorlog:
Vietnam
Jet_030 en Rob kiezen deze:
The harder they come
Rob tekent aan: “We verliezen onvermijdelijk onze helden. En dit is/was een heel bijzondere generatie. Pioniers, niet alleen muzikaal maar ook kunstenaars die sociale barrières geslecht hebben. Jimmy was een voorloper. Net als Desmond Dekker en iets later: Bob Marley natuurlijk.”
Pyt vindt dat deze zeker ook inbegrepen moet worden, cover van een nummer van Johnny Nash:
I can see clearly now
De soulnummers uit het begin van zijn Engelse tijd blijven mijn speciale favorieten, hoogtepunten van 1967:
Give and take
En deze:
I got a feeling (and I can’t stop)
Hij ruste in vrede.
– Uitgelichte afbeelding: Door Philippe Jimenez – http://www.philippejimenez.net/Gal04.php, FAL, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=941324