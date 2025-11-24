Jimmy Cliff

Jimmy Cliff (officiële naam Jimmy Chambers) overleden. Een ruime nabeschouwing door zijn oeuvre.


You can get it if you really want

Pyts eerste keuze:


Many rivers to cross

Een direct lied tegen de oorlog:


Vietnam

Jet_030 en Rob kiezen deze:


The harder they come
Rob tekent aan: “We verliezen onvermijdelijk onze helden. En dit is/was een heel bijzondere generatie. Pioniers, niet alleen muzikaal maar ook kunstenaars die sociale barrières geslecht hebben. Jimmy was een voorloper. Net als Desmond Dekker en iets later: Bob Marley natuurlijk.”

Pyt vindt dat deze zeker ook inbegrepen moet worden, cover van een nummer van Johnny Nash:


I can see clearly now

De soulnummers uit het begin van zijn Engelse tijd blijven mijn speciale favorieten, hoogtepunten van 1967:


Give and take

En deze:


I got a feeling (and I can’t stop)

Hij ruste in vrede.

Arnold J. van der Kluft

Veel kostbaar bloed heeft 's werelds loop gestort
en menig bloem is onverhoopt verdord;
verhef u niet op jongzijn en op glans,
de knop valt af, eer zij geopend wordt.

(J.H. Leopold)