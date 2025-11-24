Jimmy Cliff (officiële naam Jimmy Chambers) overleden. Een ruime nabeschouwing door zijn oeuvre.



You can get it if you really want

Pyts eerste keuze:



Many rivers to cross

Een direct lied tegen de oorlog:



Vietnam

Jet_030 en Rob kiezen deze:



The harder they come

Rob tekent aan: “We verliezen onvermijdelijk onze helden. En dit is/was een heel bijzondere generatie. Pioniers, niet alleen muzikaal maar ook kunstenaars die sociale barrières geslecht hebben. Jimmy was een voorloper. Net als Desmond Dekker en iets later: Bob Marley natuurlijk.”

Pyt vindt dat deze zeker ook inbegrepen moet worden, cover van een nummer van Johnny Nash:



I can see clearly now

De soulnummers uit het begin van zijn Engelse tijd blijven mijn speciale favorieten, hoogtepunten van 1967:



Give and take

En deze:



I got a feeling (and I can’t stop)

Hij ruste in vrede.

