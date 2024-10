Jihadlinks viert pogrom Hamas

In Amsterdam zijn vannacht pamfletten opgehangen waarin de pogrom van Hamas op 7 oktober vorig jaar verheerlijkt wordt:

Vannacht zijn pamfletten opgehangen in Amsterdam die de aanslagen van vorig jaar bejubelen. pic.twitter.com/gIZ9tjQCRj — Marijn Schrijver (@schrijver) October 7, 2024



Een woordvoerder van burgemeester Halsema heeft verklaard dat de posters onmiddellijk verwijderd worden. Het OM bekijkt of het om strafbare feiten gaat.

Om 16.00 uur vindt de manifestatie Davidsster plaats op de Dam, bedoeld om Israëliërs “een hart onder de riem te steken”.

Dat is natuurlijk tegen het zere been van de “linkse” bondgenoten van Hamas en Hezbollah, die prompt een tegendemonstratie antisemitische manifestatie organiseerden. De organisatoren wilden die tegendemo ook plaats laten vinden op de Dam, maar dat heeft Halsema vanwege de gewelddadige reputatie van de pro-Palestijnse beweging verboden. Ze vindt nu plaats op het Damrak en begint om 15.00 uur. De Amsterdamse burgemeester kent haar pappenheimers inmiddels en heeft gezichtsbedekking verboden indien het gepaard gaat met gedrag dat “wijst op verstoring van de openbare orde of het plegen van strafbare feiten.”

