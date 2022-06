Je kunt beter in een trekker demonstreren dan in een rolstoel

Om aan te tonen dat de politie heus je beste vriend is en helemaal niet politiek gedreven, een paar recente voorbeelden:

Moeder is bij de politie geweest om te praten over het babymeppen.

Wordt ontkend, ondanks dat de striem zichtbaar is. #BaasInEigenBuik #politiegeweld #babymepper pic.twitter.com/7ioKvhUNXB

— Harriët Bergman (@HarrietmBergman) May 9, 2022