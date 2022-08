Jazzklassieker du jour: Indiana

Volgens de in Indiana geboren en getogen Axl Rose zijn de inwoners van die staat vrijwel zonder uitzondering hypocriete, godvrezende rednecks. Alleen de pizza’s zijn de moeite waard, voor de rest kan er volgens Axl maar beter een muur om Indiana gebouwd worden. Louis Armstrong daarentegen had een zwak voor de staat, vermoedelijk omdat hij daar in 1923 als lid van King Oliver’s Creole Jazz Band zijn eerste plaat op mocht nemen.



Uitgelichte afbeelding: By Mark Goebel – ib0715.JPG, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=62161595