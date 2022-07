James Lovelock overleden

Op zijn 103de verjaardag kwam James Lovelock te vallen en de val was fataal.

Een gezegende leeftijd niettemin voor de man achter de Gaia-hypothese. Zijn schets van de aarde als een zichzelf regulerend systeem is overtuigend en van literair niveau (wat de hypothese vanuit dor wetenschappelijk standpunt bij voorbaat verdacht maakte; liefhebbers van de hypothese maken van de aarde zelf een levend organisme, wat Lovelock niet beweerd heeft).

Lovelock werd vooral bekend als bedenker van de zogeheten Gaia-hypothese. In die theorie, die hij eind jaren zestig formuleerde en samen met bioloog Lynn Margulis verder ontwikkelde, stelt hij dat de aarde, inclusief alles wat erop leeft, de atmosfeer, oceanen en gesteenten, zich gedraagt als een zelfregulerend superorganisme. Hij publiceerde er naast wetenschappelijke artikelen verschillende publieksboeken over.

De Ingenieur, ooit een blad van wetenschappelijke standing, maakt van de hypothese een theorie.

Net als George Monbiot bepleitte Lovelock dan toch kernenergie. Over de mondiale opwarming had hij twijfels, zij past zo op het oog ook niet in het idee van terugkoppelend systeem Aarde.

Hij ruste in vrede.

