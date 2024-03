Jacht op gepensioneerde leden RAF, deel III

De jacht op gepensioneerde leden van de RAF begint hilarische vormen aan te nemen. Afgelopen nacht bestormden zwaarbewapende speciale eeheden van de politie een studentenflat in Berlijn, blijkbaar omdat het OM dacht dat de 55-jarige Burkhard Garweg zich onopvallend verborgen hield tussen studenten die gemakkelijk zijn kinderen zouden kunnen zijn. Uiteraard werd Garweg niet gevonden.

De politie openbaarde gisteren ook een aantal recent gemaakte foto’s van Garweg. De foto’s werden gevonden in het appartement van de vorige week gearresteerde Daniela Klette. Ook een woonwagen waar Garweg volgens de politie een tijdje woonde werd doorzocht.

Klette, Garweg en Staub worden gezocht voor een aantal roofovervallen tussen 2008 en 2016. Die waren niet politiek gemotiveerd, maar dienden uitsluitend om in het eigen onderhoud te voorzien. Ernstig genoeg, natuurlijk, maar laten we het niet meer maken dan het is.

De RAF hield het in 1998 al voor gezien. Klette, Garweg en Staub worden niet verdacht van betrokkenheid bij de aanslagen op Rohwedder en Herrhausen. Alle andere feiten zijn inmiddels verjaard, inclusief het lidmaatschap van een terroristische vereniging.

