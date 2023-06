Ja21 voert campagne voor behoud van de rijsttafel

JA21 gaat – houd je vast – campagne voeren voor behoud van de rijsttafel. Derk Jan Eppink, lid van de Tweede Kamer namens die partij, heeft een daartoe strekkende motie ingediend in het parlement.

Zojuist motie ‘Red de rijsttafel!’ ingediend. Nederlands-Indische cultuur en geschiedenis staat door woke onder druk. Rijsttafel is geen ‘cultural appropriation’ maar ‘cultural appreciation’. pic.twitter.com/Jts7JuUEwj — Derk Jan Eppink (@djeppink) June 14, 2023

Het is me even ontgaan, maar vermoedelijk hebben (volstrekt marginale) domlinkse gekkies die ófwel lid zijn van BIJ1 ófwel sociologie studeren in Amsterdam (of beiden), iets uitgekraamd over ‘culturele appropriatie’. Eppink, die altijd al een fijn oog heeft gehad voor de noden van de Telegraaflezer, springt daar uiteraard meteen bovenop. Het zou me niet eens verbazen als die motie nog wordt aangenomen ook.

Uitgelichte afbeelding: Door European Conservatives and Reformists Group Making Europe Work Again – https://www.flickr.com/photos/ecrg/48085812441/, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=96722589