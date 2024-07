Ja, een Chinese Jood die vecht voor het land van diens voorouders

Ongelooflijk wat voor stortvloed aan racisme langskomt van de Vrienden van Palestina bij dit beeld (de twiet is zelf waarschijnlijk ook racistisch bedoeld).

A chinese jew…fighting for her ancestors land. pic.twitter.com/e3g5Zfp3oK — Emelia 🇸🇪🇦🇹 (@Bernadotte22) May 26, 2024

Net als het christendom heeft ook het jodendom een diaspora naar meer dan een richting meegemaakt. Marco Polo ontwaart christenen in Mongolië en China. In India is een overoude Syrisch-orthodoxe gemeenschap.

En zo heeft ook de joodse aanwezigheid in India of China zeer oude papieren. Niet alleen het Middellandse-Zeegebied met Europa als zwaartepunt, maar ook het zuiden (Afrika) en het oosten (verder in Azië) waren richtingen voor de diaspora. Geen zinnig mens zal zeggen dat de Joden van India, Ethiopië of China “etnisch” gelijk zijn aan de Asjkenazische of Sefardische Joden van Europa.

Hier het verhaal van Jin Jin, Chinese joodse die naar Israël komt.

Tja, is het de vanzelfsprekendste zaak ter wereld dat Turkmenen, Tsjerkessen of Armeniërs binnen het Osmaanse Rijk naar de provincie die nu aangeduid wordt met de naam “Palestina” verhuisden? Waarschijnlijk zien de vrienden van “Palestina” alleen Arabischtaligen als de Ware Palestijn. Pijnlijk natuurlijk dat bijna de helft van de joodse Israëli’s afkomstig is uit de Arabische wereld. Maar voor logica hoef je bij racisten, antisemieten incluis, niet aan te kloppen.

Ja, een Chinese Jodin die vecht voor het land van haar voorouders. Commentaar?

– Uitgelichte afbeelding: By Transferred from en.wikipedia to Commons. Transfer was stated to be made by User:Edmundwoods., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3319694