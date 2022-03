Italiaanse fascistenleider en Poetinlover Salvini niet welkom in Oekraïne

Een aantal West-Europese fascistenleiders heeft inmiddels diepe spijt van het jarenlang likken van de kont van Vlad I.

Het nieuwste extreemrechtse slachtoffer van Poetin’s imperialisme is de Italiaanse fascistenleider Matteo Salvini. Salvini dacht de populaire bink uit te kunnen hangen in Oekraïne, maar daar blijkt men over een uitstekend geheugen te beschikken:

No, Matteo, we will not forget how you did your best to legitimise the policies and actions of the very regime that is now committing a genocide of the Ukrainian nation. pic.twitter.com/fKYtvvCwzf — Anton Shekhovtsov (@A_SHEKH0VTS0V) March 7, 2022

Ook in de Poolse grensstad Przemyśl zag men Salvini liever gaan dan komen:

Bad adventure for Matteo Salvini at the Ukrainian-Polish border: the mayor of Przemys refused to go with him and showed the shirt worn by the leader of the League in the European Parliament a few years ago: “No respect for you” (🎥 @SimoneAlliva) pic.twitter.com/rniXmeadBO — Marco Bresolin (@marcobreso) March 8, 2022

Salvini kreeg bekwaam “Buffone! Pagliaccio!” (“Opgeblazen kikker! Hansworst!”) toegeroepen (resp. Pad en Paljas, maar in het Nederlands klinkt dat niet als schelden).

Nog meer slecht nieuws voor het extreemrechtse contingent in Europa: Poetin’s imperialistische ambities lijken Macron te verzekeren van de overwinning bij de Franse presidentsverkiezingen:

France, Cluster 17 poll: Macron (EC-RE): 28% (+2.5)

Le Pen (RN-ID): 14.5% (-1.5)

Zemmour (REC-NI): 14.5% (-1.5)

Mélenchon (LFI-LEFT): 13.5%

Pécresse (LR-EPP): 13% (+0.5)

… +/- vs. 27 February-1 March Fieldwork: 3-6 March 2022

Sample size: 2,056

➤ https://t.co/oL97q6lO3I pic.twitter.com/2nPnioQB9H — Europe Elects (@EuropeElects) March 8, 2022



Uitgelichte afbeelding: By Quirinale.it, Attribution, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=68046608