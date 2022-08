Israelische undercover-eenheid maakt slachtoffer bij arrestatie

Een Israelische undercover-eenheid heeft maandagavond een slachtoffer gemaakt in het vluchtelingenkamp Jenin. De 17-jarige Dirar Ryad Salehal-Kafrini werd in de schouder getroffen door een exploderende kogel die intern zoveel schade aanrichtte dat de jongen overleed. Nog een tweede man werd in zijn been getroffen. Hij belandde in het ziekenhuis.

Het doel van de militaire eenheid was het arresteren van Bassam Sa’adi (62) het hoofd van de plaatselijke afdeling van de Islamitische Jihad en iemand die al vele malen in een Israelische gevangenis heeft gezeten. Hij werd gepakt evenals zijn naaste medewerker. Israel vreesde respresailles nadat hij was opgepakt. Met name werd gevreesd voor acties van Islamitische Jihad in Gaza. Zo werd het autoverkeer langs de grens tijdelijk stopgezet evenals het treinverkeer in het gebied van Sderot, aangezien men bang was voor raketaanvallen.

Dit is ook een goed moment om toe te voegen dat Hussein Hassan Qawareeq (62),die vorige week dinsdag door soldaten werd neergeschoten bij een militair scheckpoint bij Huwwara (ten zuiden van Nablus, een paar dagen later aan zijn verwondingen is overleden. Hussein Qawareeq had geen gevolg gegeven aan een bevel om te stoppen. Volgens zijn broer was hij een psychiatrische patiënt.

Uitgelichte afbeelding: Photo by Ömer Yıldız on Unsplash