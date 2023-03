Israelische troepen doodden vrijdag nog een 16-jarige tiener

De Israelische bezettingstroepen hebben ook vrijdagmiddag nog een slachtoffer gemaakt. In de stad Qalqilya braken onlusten uit waarop de troepen met scherpe munitie reageerden. Daarbij werd de 16-jarige Amir Mamoun Odeh gewond. Hij werd naar het Darwish Nazzal ziekenhuis in Qalqilya overgebracht maar daar werd de dood geconstateerd. Daarop werd hij in processie naar een moskee gedragen waar voor hem gebeden werd. Daarna eindigde de tocht op de begraafplaats van de stad.

De onlusten in Qalqilya waren niet de enige van vrijdagmiddag. In Beit Ummar ten noorden van Hebron bestormde een legereenheid het dorp waarop onlusten uitbraken. Het leger reagreerde met traangas en scherpe munitie. Zeven mensen raakten gewond, van wie één een traangasgranaat in zijn hoofd kreeg en een ander in zijn been werd geschoten. De dood van van Amir Odeh brengt het aantal doden door Israelisch geweld in1923 op 81, waarvan 15 onder de 18 waren.

Uitgelichte afbeelding: Amir Odeh-Telegram