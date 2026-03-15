Israëlische troepen doden Palestijns echtpaar en 2 kinderen op de Westelijke Jordaanoever

Een Palestijns echtpaar en hun twee kleine kinderen zijn zaterdagavond in het noorden van de westelijke Jordaanoever doodgeschoten door leden van de Israëlische grenspolitie. Hun dood is inmiddels bevestigd door de Israëlische politie.

Het ministerie van Volksgezondheid van de Palestijnse Autoriteit identificeerde de slachtoffers als Ali Khaled Bani Awda, 37; zijn vrouw Wa’ad, 35; en hun zoons Muhammad en Othman, respectievelijk 5 en 7 jaar oud. Twee andere kinderen raakten gewond.

Het incident deed zich voor toen militairen en grenspolitie het dorp Tammun binnenvielen, op zoek naar terroristen. Volgens de politie reden de slachtoffers met hoge snelheid in op de veiligheidstroepen. Men suggereert dus dat de slachtoffers van plan waren een aanslag te plegen, maar dat is – voorzichtig uitgedrukt – nogal ongeloofwaardig. Het lijkt er eerder op dat de leden van de grenspolitie in paniek raakten toen ze een auto zagen versnellen en onder het motto “shoot first, ask questions later” het vuur openden.

De dorpsbewoners vertelden Haaretz dat het gezin boodschappen had gedaan voor het feest van Eid al-Fitr, dat dit weekend begint.

Ze zeiden dat de moeder, Wa’ad, als eerste werd geraakt, schreeuwde en omkwam terwijl ze haar kinderen probeerde te beschermen, terwijl de vader, Ali, door meerdere kogels werd geraakt en aan zijn verwondingen overleed. Khaled, 11, zou gewond zijn geraakt door granaatscherven terwijl hij zijn 7-jarige broertje Othman probeerde te beschermen, die samen met hun 5-jarige broertje Muhammad omkwam.

Sinds het begin van de oorlog in Gaza zijn volgens de Palestijnse Autoriteit zeker 1000 Palestijnse bewoners van de Westoever om het leven gekomen, waaronder flink wat onschuldige burgers.

In dezelfde periode is er ook een sterke toename geweest van aanvallen door extremistische kolonisten op Palestijnen en hun eigendommen in de Westelijke Jordaanoever. Het IDF registreerde 867 incidenten van nationalistische misdaden en geweld door kolonisten in 2025. Het totaal voor 2024 bedroeg 682 incidenten.

De politie onderzoekt het incident. Hopelijk komt het tot vervolging van de schuldigen, maar onder de huidige omstandigheden is daar vermoedelijk weinig kans op.

Bron: Times of Israel

Uitgelichte afbeelding: Graffiti in Hebron, in the Israeli-occupied West Bank, calling for the gassing of Arabs, above a tag for the right-wing group the Jewish Defense League – By Magne Hagesæter – Own work, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4384440