Israelische soldaten doden twee man in Jenin

Israelische militairen hebben donderddag bij het aanbreken van de dag in het vluchtelingenkamp Jenin twee mensen gedood en drie met scherpe munitie verwond. De militairen kwamen in groten getale in hun gebruikelijke bepantserde busjes, plaatsten scherpschutters op de daken en en werden begroet door de gebruikelijke menigte die stenen en vuurwerk gooide. Volgens Haaretz, dat het leger citeerde, werd er ook geschoten. Het leger gebruiikte zijn hele arsenaal aan traangas, flitsgranaten, rubberkogels en scherpe munitie.

De eerste man die werd gedood was Mohammed Bassem Jabarin (26) die voor zijn huis stond toen hij door een scherpschutter werd neergeschoten. Hij bloedde hevig en Jawad Farid Hussein Bawaqna die vlakbij bij hem woonde hielp zijn dochter om Jabarin weg te slepen. Bawaqna (58, gymleraar en vader van zes kinderen) werd vervolgens ook neergeschoten. Het leger hield ambulances op een afstand, dus bewoners brachten de twee in hun privé auto’s naar het ziekenhuis. Maar beiden bleken daar te zijn overleden.

Nog drie anderen werden door kogels gewond in hun onderbuik, dij en schouder, maar zouden in stabiele conditie zijn, de man die in de onderbuik was getroffen na een operatie. Ook twee Israelische militairen werden lichtgewond door een explosief dat naar hen werd gegooid. Er werden vier arrestaties uitgevoerd.

Israel heeft nu in de eerste 19 dagen van dit jaar 17 mensen gedood of vermoord. Vier van hen waren minderjarig.

