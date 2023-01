Israelische soldaten doden in Hebron de 36ste Palestijn van de maand

Israelische soldaten in Hebron hebben maandagmorgen de 36ste Palestijn van de maand doodgeschoten. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid was het de 26-jarige Nassim Nayef Salman Abu Fouda uit Hebron. Hij werd in zijn auto door twee soldaten onder vuur genomen bij ”roadblock 160” net ten zuiden van de Ibrahimi-moskee. Er werden diverse salvo’s op hem afgevuurd. Hij werd naar het Ahli-hospitaal vervoerd en daar werd hij geopereerd. Later overleed hij toch als gevolg van een schot in het hoofd.

Ooggetuigen zeiden dat de man in de rij voor het checkpoint toeterde maar schrok toen er een soldaat op hem toeliep. Hij wilde wegrijden maar raakte daarbij de soldaat. Die begon onmiddellijk te vuren en een andere soldaat deed dat eveneens.

– Uitgelichte afbeelding mede ontleend aan Abu’s blog