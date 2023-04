Israëlische politie bestormt Al Aqsa moskee

De Israëlische politie heeft afgelopen nacht de Al Aqsa moskee bestormd om de daar aanwezige Palestijnse moslims te verwijderen. Daarbij werd flink ingehakt op de aanwezigen. Weinig verrassend, want de Israëlische politie doet qua geweldsgebruik traditioneel voor niets en niemand onder. Tientallen mensen raakten gewond. Medewerkers van de Palestijnse Halve Maan die de gewonden wilden behandelen werden door de politie niet toegelaten tot de moskee. Een Palestijnse jongen werd buiten de moskee neergeschoten, volgens de politie omdat hij een Molotov cocktail naar een politiebusje wilde gooien.

הפלסטינים מדווחים – שוטרים עם אלות מכים מתפללים ללא אבחנה באלות ובנשק, אחרי שנכנסו למסגד. pic.twitter.com/QZooMwaXsk — Deiaa haj yahia-ضياء حاج يحيى (@DeiaaHaj) April 4, 2023

De politie zette naast de vertrouwde gummiknuppel ook flitsgranaten (stun grenades) in. De ravage is enorm:

Watch: Video showing the aftermath of the violent Israeli assault on the #AlAqsaMosque overnight. This was the clinic. It is completely destroyed. pic.twitter.com/QS0Un6pjvY — Nour Odeh 🇵🇸 #NojusticeNopeace (@nour_odeh) April 5, 2023



Officieel heeft Israël geen jurisdictie over de moskee, maar van het internationale recht trekt men zich in Jeruzalem meestal weinig aan. Wat men natuurlijk ook gewoon kan blijven doen, zolang de VS en Europa Israël door dik en dun blijven steunen.

De Arabische landen in de regio hebben de aanval veroordeeld, maar die zullen het – zoals altijd – ongetwijfeld bij woorden laten. Hamas reageerde voorspelbaar met het afvuren van een paar raketten op Israël, waarop Israël op haar beurt al even voorspelbaar reageerde met aanvallen op doelen van Hamas en de Islamitische Jihad in Gaza.

Uitgelichte afbeelding: By Andrew Shiva / Wikipedia, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29652325