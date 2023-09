Israelische Palestijnen staken uit protest tegen het grote aantal moorden en het gebrek aan actie van de politie

De Palestijnen in Israel zijn dinsdag in staking gegaan als protest tegen het grote aantal moorden in de Arabische gemeenschap en de ”medeplichtigheid” van de Israelische regering die nagenoeg niets doet om daar tegen op te treden. Openbare nutsbedrijven, winkels en dienstverlenende instellingen sloten hun deuren. Veel scholen gaven aangepaste programma’s waarbij geweld werd veroordeeld en geweldloosheid werd aangeprezen. Tot de staking was zondag opgeroepen door het zogenoemde ”Follow-up Comité voor de Arabische massa’s” bij de begrafenis van sheikh Sami Abdel-Latif, de imam van de moskee van de plaats Kafr Qara.

”Onze staking geeft de houding weer van de hele natie tegen de voortdurende misdaden en de steun die de regering eraan geeft, met de bedoeling een halt toe te roepen aan wat er gebeurt en een veiliger leven te verzekeren alsmede een betere toekomst voor onze kinderen en de volgende generaties,” zo luidde een verklaring van het Follow-up Comité.

De sheikh was zaterdag doodgeschoten door een onbekende. precies een dag nadat de 13-jarige Omar Said en zijn 33-jarige zwager Fuad Nasser-Allah uit dezelfde plaats waren gedood. Duizenden waren uitgelopen voor de begrafenis van de 60-jarige imam en gaven uiting aan hun woede over het gebrek aan optreden van Israel met opmerkingen als ”ze geven er de voorkeur aan dat we elkaar uitmoorden”. En alsof het zo zijn moest was er ook vanmorgen, dinsdag, weer een nieuwe moord. Een 30-jarige man in het dorp Iksal in Noord-Israel was doodgeschoten. Hij was de 169ste van dit jaar waaronder negen vrouwen. Ter vergelijking: verleden jaar bedroeg het totaal aantal moorden onder de Israelische Palestijnen 112 en dat cijfer was al hoog in vergelijking met 2015. Verschillende scholen hielden wakes en protestoptochten naar politiebureaus, zoals bijvoorbeeld in de stad Umm al-Fahm of het dorp ‘Ara.

Israel lag aanvankelijk in het geheel niet niet wakker van het aantal moorden. Politiechef Kobi Shabtai maakte in april in een gesprek met minister Ben Gvir nog de opmerking dat het ”in de aard van de Palestijnen lag om elkaar te vermoorden”, iets wat door Ben Gvir werd opgenomen en doorgegeven aan de pers. Maar eind augustus was de sfeer een tikkeltje anders toen de chefs van de Shin Bet veiligheidsdienst en politiechef Kobi Shabtai samen met diverse Arabische burgemeesters overlegde over te nemen maatregelen.

Bij die gelegenheid zei een hoge politieman dat de politie nagenoeg hulpeloos was. ”Politiemensen werken vele uren, maar voordat je de ene plaats delict hebt bereikt is er alweer een volgende”. Deze bijeenkomst werd belegd op 27 augustus, nadat de gemeentesecretaris van de plaats al-Tira was vermoord net als een kandidaat voor het burgemeesterschap van het dorp Abu Snan. Veel leverde de bijeenkomst – met minister Bezalel Smotrich – niet op. De Shin Bet zegde toe bescherming te zullen verlenen aan kandidaten voor het burgemeesterschap in verband met de verkiezingen van aanstaande oktober. Maar de politie heeft nog steeds geen plan.

De Israelische pers meldde overigens niets over de staking.

– Uitgelichte afbeelding: via Abu’s blog ontleend aan Arab48