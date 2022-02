Israelische militairen schieten ditmaal een argeloze omstander dood

Israelische soldaten hebben opnieuw een Palestijn doodgeschoten, precies een dag nadat de 17-jarige Mohammed Abu Salah overleed nadat hij in het dorp al-Hariythiya (bij Jenin) in zijn oog was geschoten. Israelische militairen maken op deze manier jaarlijks tientallen slachtoffers onder jonge Palestijnen die zonder pardon worden neergeschoten tijdens demonstraties, of omdat ze zich ”verdacht gedroegen”, dan wel omdat ze ongelukkigerwijze in de buurt stonden van een situatie die enigszins gespannen was.

Zo ook ditmaal. Vijf militairen wandelden het dorp Nabi Saleh binnen, een dorp waarin tot 2016 wekelijks tegen de bezetting en de roof van de bron van het dorp door de naastgelegen nederzetting Halamish werd gedemonstreerd. Volgens ooggetuigen waren er geen rellen aan de gang, er werden geen stenen of iets anders geworpen toen de vijf soldaten het dorp binnenstapten. Niettemin openden zij het vuur. Eén schot in de lucht, het andere in de buik van de 24-jarige Nihad Amin Barghouthi uit het naburige dorpje Kafr al-‘Ayn die er vlakbij stond en alleen maar keek. Vrienden probeerden hem op te wekken, maar hij was al niet meer aanspreekbaar. In een auto werd hij naar het Isteshari ziekenhuis in het naburige Ramallah gebracht. Daar overleed hij.

Het leger gaf als commentaar, aldus Haaretz, dat ”tientallen Palestijnen naar een legerpost aan een autoweg in de buurt van Nabi Saleh kwamen en de soldaten daar met stenen begonnen te bekogelen. De soldaten beantwoordden dat met middelen om menigten te verspreiden. In één geval, een verdachte die naar de mening van de soldaten een bedreiging vormde, werd geprobeerd hem te arresteren volgens een procedure die het gebruik van vuurwapens inhield”.

Als dit klinkt als een leugen is dat omdat het er ook één is. In het geval van de drie jongens die op dinsdag 8 februari middenin Nablus werden geëxecuteerd is inmiddels via onderzoek van The Intercept, Local Call, en al-Haq vastgesteld dat het om een vooropgezette executie ging. Hopelijk wordt de moord op Nidal Barghouthi ook nader bekeken om de leugens die de legervoorlichting routinematig over dit soort zaken de wereld instuurt eindleijk eens aan de kaak te stellen. En omdat de regelmaat waarmee dit soort nooit door Israel zelf onderzochte ”sterfgevallen” zich al jaren voordoet, werkelijk ten hemel schreiend is.