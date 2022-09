Israelische majoor en twee Palestijnen gedood in vuurgevecht bij Jenin

Bij een vuurgevecht ten noorden van Jenin zijn woensdagmorgen in alle vroegte een Israelische officier en twee Palestijnen. gedood Het gebeurde bij het Jalameh-checkpoint ten noorden van Jenin. Rond 11 uur ’s avonds werden twee Palestijnen gezien die het checkpoint naderden. Er werden versterkingen gestuurd die zich opmaakten om de twee te arresteren, die op 15 meter van het checkpoint waren gaan liggen. Om 2 uur ’s nachts, toen de twee waren ingesloten, openden zij ineens het vuur op de Israeli’s. De 30-jarige Israelische majoor Bar Falach werd daarbij gedood.

De overige Israeli’s schoten daarop terug. Daarbij werden beide Palestijnen gedood. Het waren Ahmed Ayman Abed (23) en Abdul-Rahman Hani Abed (22) afkomstig uit Kufr Dan, een plaatsje ten westen van Jenin. Majoor Falach was de ondercommandant van de speciale verkenningseenheid van de Nahal Brigade. Ahmed Abed was lid van de inlichtingendienst van de veiligheidstroepen van de Palestijnse Autoriteit. Later woensdag werd de verantwoordelijkheid van de aanval opgeëist door de Brigade van de Martelaren van al-Aqsa. Bij de schietpartij gebruikten de Palestijnen een op de Westoever vervaardigd Carlo half-automatisch pistool. Het leger zegt niet in de gaten gehad te hebben dat de mannen gewapend waren.

De afgelopen weken heeft het leger zijn best gedaan om de situatie op de Westoever te kalmeren, maar vooralsnog met erg weinig resultaat. Volgens het leger – en een deelvan de publieke opinie – ligt de schuld voor het oplaaien van het geweld bij president Abbas, maar het lijkt me redelijk om daaraan ernstig te twijfelen. Het Palestijnse persbureau Wafa zegt dat in 2022 in totaal al 97 Palestijnen zijn gedood; de krant Haaretz daarentegen meldt aan de ene kant dat het aantal het hoogst is sinds 2015 toen er 99 doden waren, maar geeft aan de andere kant een getal van 81. Het wordt kortom tijd om het eens goed uit te zoeken.

Ook verschenen op Abu’s blog.

Uitgelichte afbeelding: Photo by Ahmed Abu Hameeda on Unsplash