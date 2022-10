Israelische leger levert slag: zes doden en 24 gewonden, de Westoever staakt

Het Israelische leger heeft dinsdagmorgen een grootscheepse aanval uitgevoerd op de Lion’s Den in Nablus. Daarbij zijn vijf Palestijnen gedood. Verder werden 24 mannen gewond. De meesten van hen liepen schotwonden op in de borst.Vier van hen zijn zeer ernstig gewond. Nog een zesde Palestijn werd gedood in Nabi Saleh (bij Ramallah) toen het nieuws daar bekend werd en mensen de straat opgingen.

De Israeli’s reden de stad in alle vroegte van verschillende kanten binnen. Zij posteerden mannen op de daken en omsingelden diverse huizen. Veel huizen werden binnengegaan en overhoop gehaald. Er werd gebruik gemaakt van een drone die raketten afschoot. In één geval werd een anti-tank-raket afgevuurd op een huis waarin diverse leden van de Lion’s Den zich hadden verschanst. Eén van de doden, Hamdi Qayyim, werd in zijn auto beschoten met een raket. Zijn geblakerde lichaam werd later afgeleverd in het ziekenhuis. Ambulances werden tegengehouden door de Israelische troepen, Verder leverden de Israeli’s slag met de veiligheidstroepen van de Palestijnse Autoriteit en plaatselijke politiemensen. Vier van hen raakten gewond. Ook diverse familieleden van gezochte mensen liepen (lichte) verwondingen op.

Het ministerie van Gezondheid maakte bekend dat Hamdi Sbeih Ramdi Qayyim (30), Ali Khaled OmarAntar (26), Hamdi Mohammed Sabri Sharaf (35) en Wadea Sbeih Hweih (31) bij de aanval werden gedood Later werd gemeld dat ook Mashal Zahi Ahmed Baghdadi (27) alsnog aan zijn verwondingen was bezweken.

In Nabi Saleh liep het dorp uit toen het nieuws bekend werd. Daar werd Qusai Tamimi (20) getroffen door een kogel in de borst. Hij overleed. In diverse steden en dorpen gingen trouwens honderden mensen de straat op om hun ongenoegen te laten blijken. In de hele Westoever werd later door diverse fracties een algemene staking afgekondigd, de tweede in korte tijd, want na de dood van Udai Tamimi, de man die eerder een soldate had doodgeschoten, gebeurde hetzelfde.

Uitgelichte afbeelding: By Bariş Çimen, working for VOA – https://www.amerikaninsesi.com/a/arap-ulkelerinden-israile-tepki/5883912.html, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=105163589