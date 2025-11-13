Israëlische kolonisten zetten moskee op Westoever in de hens

Israëlische kolonisten hebben in de nacht van woensdag op donderdag een moskee in een Palestijns dorp in het centrum van de Westelijke Jordaanoever in brand gestoken. Op de muren van de moskee kalkten de kolonisten een aantal provocerende teksten.

Eerdere acties van kolonisten werden fel veroordeeld door een aantal Israëlische leiders, waaronder president Isaac Herzog en stafchef generaal-majoor Avi Bluth. Netanyahu deed er uiteraard het zwijgen toe.

Uit teksten die de kolonisten op de muren van de moskee hadden gekalkt valt op te maken dat ze de kritiek vooral zien als aanmoediging er nog eens extra hard tegenaan te gaan: “We zijn niet bang”, “We zullen opnieuw wraak nemen” en “Blijf maar veroordelen”.

De kolonisten op de Westoever zijn een regelrechte plaag. Ze hebben lak aan alles en iedereen – inclusief het IDF – en zijn er zelfs in geslaagd Donald Trump en Marco Rubio tegen zich in het harnas te jagen. Rubio zei eerder dat hij bang is dat de “gebeurtenissen op de Westelijke Jordaanoever overslaan en een effect creëren dat onze inspanningen in Gaza zou kunnen ondermijnen.” Netanyahu is voor zijn politieke voortbestaan afhankelijk van de steun van enkele extreemrechtse partijen, dus van hem hoeven we geen actie verwachten.

Afgelopen dinsdag vielen tientallen gemaskerde Israëlische kolonisten de Palestijnse dorpen Beit Lid en Deir Sharaf binnen, waarbij op diverse plekken brand werd gesticht.

De kolonisten vluchtten vervolgens naar een nabijgelegen industriegebied waar ze soldaten aanvielen die op het geweld reageerden. Vier kolonisten werden gearresteerd. Drie van hen zijn inmiddels helaas weer op vrije voeten.

Bron: Times of Israel

Uitgelichte afbeelding: CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3499404