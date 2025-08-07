Kabinet beslist vandaag of Israël de hele Gazastrook gaat bezetten

Het Israëlische kabinet zal naar verwachting vandaag een voorstel aannemen om ook het resterende deel van de Gazastrook te bezetten. Het resultaat zal zijn dat nog eens een miljoen inwoners van Gaza van huis en haard verdreven wordt.

Het is niet helemaal duidelijk wat Netanyahu beoogt met dit plan. Het Israëlische kabinet zou definitief af willen rekenen met wat er nog over is van Hamas (weinig) en de fascistische terreurorganisatie willen dwingen de resterende gijzelaars vrij te laten. Vermoedelijk zijn er van de laatste 50 gijzelaars nog maar 20 in leven. Het lijkt nogal onwaarschijnlijk dat Hamas deze gijzelaars onder druk van het IDF vrij zal laten. Een jaar geleden werden enkele gijzelaars vermoord toen het Israëlische leger in de buurt kwam.

De Israëlische stafchef Eyal Zamir heeft zich publiekelijk tegen het plan gekeerd. Hij wijst op de vermoeidheid en de slechte moraal van de Israëlische militairen. Daarnaast voelt hij er weinig voor de Gazastrook te moeten besturen. Hebben we het nog niet gehad over het geld dat de hele operatie gaat kosten.

Volgens Channel 12 News zou Israël in de eerste fase van het plan een evacuatiebevel uitvaardigen aan de inwoners van Gaza-stad. Die fase zou enkele weken moeten duren. Die tijd zou gebruikt moeten worden om een civiele infrastructuur op te bouwen in het centrum van Gaza.

In de tweede fase zou Israël vervolgens een militair offensief lanceren, waarbij Donald Trump naar verwachting een toespraak zal houden waarin hij aankondigt dat de humanitaire hulp in samenwerking met Israël zal worden versneld.

Volgens Channel 12 zouden de VS en mogelijk ook enkele andere, niet nader genoemde landen bereid zijn de uitbreiding van de humanitaire hulp te financieren, mits het lukt Hamas te omzeilen. Een groot deel van de hulp die Gaza sinds eind mei binnenkomt wordt ingepikt door Hamas of door gewapende bendes.

Trump heeft eerder deze week aangegeven niet in te zullen grijpen als Israël probeert de hele Gazastrook te bezetten: “That’s pretty much going to be up to Israel.” Volgens Axios heeft een propagandafilmpje van Hamas waarin een uitgemergelde Israëlische gijzelaar te zien is die gedwongen wordt zijn eigen graf te graven (zie video hieronder) Trump ervan overtuigd Israël “te laten doen wat het moet doen”. Of hij het daarmee ook een goed plan vindt is natuurlijk een tweede (vermoedelijk niet).

Bron: Times of Israel

Uitgelichte afbeelding: By Matty STERN / U.S. Embassy Jerusalem – This file has been extracted from another file, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=106635210