Israelisch leger doodt 14-jarige, de zevende dode in minder dan een week

Het Israelische leger heeft woensdagavond in Qalqilia weer een Palestijn doodgeschoten, ditmaal een jongetje van 14. Waarom? Dat werd niet gemeld. Het meest morele leger ter wereld meldde alleen dat het leger tijdens operationele activiteiten in de stad was bestookt met stenen en molotovcocktails, wat werd beantwoord met ”schoten in de lucht en middelen om menigten te verspreiden”. Hoe dan toch een 14-jarige ineens dood kon zijn ”werd nog onderzocht”. Dus zullen we het moeten met een melding van het Palestijnse ministerie van Gezondheid dat de 14-jarige Fares Abu Samra met kritieke verwondingen naar het regeringshospitaal was gebracht waar hij dood werd verklaard. Hij was door het hoofd geschoten, Misschien dat één van de soldaten niet wist hoe je in de lucht moet schieten? Of toch een soldaat die in de kleine Fares een gevaarlijke opgroeiende terrorist zag? We zullen het nooit weten, want die Israelische onderzoeken, die kennen we intussen wel.

Fares Abu Samra was in ieder geval de zevende Palestijn die vanaf vorige week vrijdag, dus in minder dan een week, werd doodgeschoten. Hij was bovendien het 209e slachtoffer van Israelische agressie in 2023 en het 38ste kind dat op deze manier om leven kwam.