Israeli’s vermoorden man in Tulkarem

Een man is doodgeschoten en tenminste vier anderen zijn door scherpe munitie gewond geraakt tijdens een inval, laat donderdagnacht, in het vluchtelingenkamp Tulkarem. Eén van hen zou ernstig gewond zijn. Overigens melden andere bronnen dat er zeven mensen zijn gewond.

De man die gedood werd was de 23-jarige Mahmoud Jihad Jarad uit het kamp. Ooggetuigen meldden dat hij zag dat er een militaire actie gaande was, daarop zijn motor parkeerde, in een winkel ging zitten en een sigaret opstak. Hij werd geraakt in zijn borst en werd naar het Thabet Thabet-ziekenhuis vervoerd, maar daar werd slechts de dood geconstateerd. Jared was het 220ste slachtoffer van dit jaar van Israelisch optreden. Er zijn in Tulkarem twee vluchtelingenkampen. Het kamp Tulkarem met 27.228 door UNWRA geregistreerde vluchtelingen (en waarschijnlijk meer ingezetenen telt). Jarad was een ingezetene van dit kamp. Het andere kamp is het Nur Shams-kamp dat 13.519 geregistreerde inwoners heeft.

(Foto Tulkarem: Mohammad Hijjawi, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons)