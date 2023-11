Israeli’s trekken het Shifa-ziekenhuis binnen

Israelische troepen zijn het Shifa-ziekenhuis in Gaza-stad binnengevallen. Tanks staan op de binnenplaats. Ze gebruiken luidsprekers waarmee ze mensen oproepen zich over te geven. In en om het grootste ziekenhuis van Gaza wordt geschoten. De troepen hebben een dertigtal mensen opgepakt, hun kleren uitgetrokken en hen geblinddoekt. Ze worden ondervraagd. In het ziekenhuis, waar nog altijd duizenden mensen zijn samengepakt, overheerst grote, heftige angst, die overigens is gemengd met afschuw. Zes dagen is er geen voedsel het ziekenhuis binnengekomen. Er is ook geen water, wat onder meer grote sanitaire problemen oplevert bij de wc’s. De militairen hebben een opslagplaats van medicijnen en medische hulpmiddelen opgeblazen. Op de binnenplaats liggen volgens Ahmed Mokhallalati, een arts van het ziekenhuis nog ongeveer 190 lijken in staat van ontbinding. De militairen zijn op zoek naar wapens en de tunnels van Hamas. Hamas heeft herhaaldelijk ontkend dat er tunnels zijn onder het ziekenhuis of dat hun ”hoofdkwartier” daar zou zijn. Er is vooralsnog niets gevonden. Maar minister Benny Gantz verklaarde dat er ”geen vrijplaatsen zijn in steden of huizen, we gaan naar elke plaats – boven de grond of eronder – om diegenen uit te roeien die kinderen vermoorden, in Gaza en de rest van de wereld”.

Er waren intussen talloze kreten van bezorgdheid. Van het Rode Kruis, van de VN-chef voor hulpverlening Martin Griffiths, die zei dat ”ziekenhuizen geen slagvelden zijn”, en van Tedros Adhanom Ghebreyesus, de algemene directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO, die zich diep bezorgd toonde en meldde dat de WHO opnieuw het contact is verloren met het medisch personeel van het Shifa-ziekenhuis.

Volgens de Israelische krant Times of Israel is het al-Quds-ziekenhuis intussen ontruimd. In de rest van Gaza wordt intussen nog hevig gebombardeerd. In Jabalya werd een groep kinderen dood gebombardeerd toen ze waterflessen wilden bijvullen. In Sheikh Radwan vielen 25 doden bij een luchtaanval. In Qarara, in het zuiden, vielen 11 doden bij een bombardement, bovendien werden ook de opslagplaatsen van graan gebombardeerd. Verder waren er luchtaanvallen in onder meer Khan Younis en het Nusseirat-kamp. Thomas White, de directeur van UNWRA meldde dat in het veilige Rafah tien waterreservoirs, die het water rondpompten, en alle drie de pompstations van het afvalwater zijn uitgevallen door brandstoftekort. Paltel en andere bedrijven die zich met telefoon en internet bezighouden waarschuwen dat de verbindingen met Gaza wegens gebrek aan brandstof binnenkort weer verbroken gaan worden.

Op de Westoever vergaapten inwoners van Tulkarem zich aan de gigantische vernielingen die de jongste Israelische inval (behalve zeven doden) er heeft veroorzaakt aan verwoeste straten, platgereden auto’s, en vernielde winkelpanden en huizen. Het lijkt wel wat op Gaza.