Israeli’s schieten vijftienjarige jongen dood, het derde slachtoffer van 2023

Israelische militairen zijn dinsdag bij het aanbreken van de dag het vluchtelingenkamp Deheishe bij Bethlehem binnengevallen, waar ze huizen binnengingen en de boel overhoop haalden. Er werd één arrestatie verricht.

De acties leidden vanzelfsprekend tot protesten, waarbij het leger rijkelijk gebruik maakte van traangas, flitsbommen,rubberkogels en scherpe munitie. De 15-jarige Adam Essam Ayyad werd daarbij helaas door een kogel in de borst getroffen. Hij kreeg hulp van mensen van de Rode Halve Maan die hem in allerijl naar een ziekenhuis transporteerden, maar daar overleed hij. Hij was het derde slachtoffer van 2023 in evenzoveel dagen.

Vanuit Jenin in het noorden van de Westoever werd intussen door Palestijnse bronnen gemeld dat daar ook een inval het leger plaats vond die echter gedeeltelijk werd afgeblazen doordat de troepen onder vuur kwamen. De troepen kwamen van diverse kanten Jenin en het vluchtelingenkamp Jenin binnen met de bedoeling arrestaties te verrichten. Er werden huizen doorzocht en een vader en een zoon werden weggevoerd. Maar diverse wijken van Jenin waar ze verzetsmensen wilden zoeken bleven onbereikbaar doordat er hevig werd geschoten. Ook de scholen gingen niet om acht uur, maar pas een uur later open, nadat zeker was dat de Israeli’s waren vertrokken. Vanuit Tubas werd gemeld dat de militairen daar eveneens onder vuur waren genomen.