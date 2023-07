Israeli’s schieten tiener in rijdende auto dood

Israelische soldaten hebben zaterdag in Sebastia het vuur geopend op een rijdende auto met twee inzittenden. Eén van de twee werd gedood en de ander gewond. Hij werd gearresteerd. Er was geen verklaring van het leger waarom er volgens ooggetuigen mogelijk wel veertig kogels werden afgevuurd, voordat de auto tegen een muurtje crashte. De directeur van de ambulancedienst in Nablus, Ahmed Jibril, zei dat ze een tiener, Fawzi Hani Makhalfeh, 18 jaar oud, met diverse kogelwonden bij het ziekenhuis hadden afgeleverd. Hij was toen al dood.

Makhalfeh was de tweede tiener in 24 uur die werd gedood, nadat de Israeli’s in Umm Safa vrijdag de 17-jarige Mohammed al-Bayad doodschoten en de derde Palestijn, nadat ze donderdag de 19-jarige Badr al-Masri doodden bij een bezoek van Israelische pelgrims aan het graf van Yoseef in Nablus, waaraan politiechef Kobi Shabtai deelnam. Het aantal slachtoffers van Israelisch geweld in 2023 is nu gestegen tot 204, waarvan 38 onder de 18.

