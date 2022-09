Israeli’s schieten net als een dag eerder weer een Palestijn dood

Israelische soldaten hebben woensdagmorgen – net als een dag eerder – weer een jonge Palestijn doodgeschoten. Het was in het vluchtelingenkamp al-Fara’a in de regio Tubas tijdens een razzia om Palestijnen te arresteren. Dat lokte verzet uit wat beantwoord werd met salvo’s met scherpe munitie. Daarbij werd de 21-jarige Younes Ghassan Tayeh in zijn hart getroffen. Volgens de militairen werden zij tijdens hun werk met explosieven (lees: met vuurwerk) bestookt. Het was niet duidelijk of dat werd gegooid door Younes Tayeh of door iemand anders.

Een dag eerder schoten de militairen in Jenin de 29-jarige Musa Saba’na dood terwijl hij bezig was voor Tiktok te filmen hoe het leger een appartement in een appartementencomplex aan het opblazen was. Zijn filmpje werd door 15.000 mensen bekeken. Er waren overigens in Jenin ook 16 gewonden door schoten. Eén van hen is er ernstig aan toe.

De arrestaties in Tubas stond woensdag niet op zichzelf. In de gehele Westoever werden er op diverse plaatsen huizen binnengevallen en niet minder dan 27 mensen opgepakt. Het aantal doden dat dit jaar op de Westoever is gevallen bedraagt tenminste 90 volgens een telling van de Palestijnse Autoriteit.

