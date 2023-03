Israeli’s schieten 15-jarige dood in Qalqilia

Israelische soldaten hebben donderdagavond in het dorp al-Azzoun bij Qalqilia weer een kind doodgeschoten. Het was de 15-jarige Mohammed Nidal Salim. Hij werd in de rug getroffen. Een ander kind werd geraakt in de buik en is in levensgevaar. Een derde kind werd minder ernstig gewond.

Volgens ooggetuigen schoten de soldaten op de drie jonges toen die bij de ingang van het dorp stonden. De Israeli’s kwamen het dorp binnen met meerdere auto’s, wat tot protesten leidde. Het leger vuurde daarop meerdere rondes scherpe munitie af evenals traangas, flitsbommen en rubberkogels. Volgens Israel was het leger op zoek naar mensen die vuurwerk hadden gegooid naar passerende Israelische auto’s.

Mohammed Salim was het 68ste slachtoffer dit jaar van Israelisch geweld en de 14e minderjarige onder hen. Een oom van Mohammed schreef op Facebook dat hij was genoemd naar zijn neef Mohammed Nizar Salim die in 2003 door de soldaten was doodgeschoten.

Uitgelichte afbeelding: Mohammed Salim