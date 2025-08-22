“Israëli’s in Center Parcs Kempervennen gemolesteerd”

Twee Israëlische bezoekers van Center Parcs De Kempervennen zijn door pro-Palestijnse antisemitische activisten het ziekenhuis ingeslagen. De verdachten lopen nog steeds vrij rond. Volgens Jonet zijn de daders “inwoners van de regio”, maar is hun identiteit onbekend.

Het zat er natuurlijk al een tijdje aan te komen. Een groot deel van wat in Nederland doorgaat voor “links” voert al geruime tijd een hetze tegen Israël. “Antizionistische” (lees: antisemitische) activisten zien dat als steun in de rug en worden met de week brutaler. Voorlopig dieptepunt is de publicatie van een video met beelden van Israëli’s waarin stond geschreven: “Kunnen we zionisten met onze kinderen op straat laten rondlopen? Er zal een duidelijke boodschap worden afgegeven: ze zijn niet welkom.”

Nederland is overigens niet het enige land waar Joden niet langer veilig zijn op straat:

Pro-Palestine mobs hunting and attacking Jews in Brooklyn. This is starting to get very close to 1930s Germany. pic.twitter.com/EtSiE1e4Hs — Yossi BenYakar (@YossiBenYakar) August 21, 2025



Uitgelichte afbeelding: By Kobi Gideon / Government Press Office of Israel, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=138950791