Israeli’s doden Palestijn in Al-Ein-kamp

Israelische troepen hebben donderdagmorgen een inwoner van het vluchtelingenkamp Al-Ein, ten westen van Nablus doodgeschoten.

Het gebeurde tijdens een inval in het kamp. De 27-jarige Amir Khalifa werd getroffen door een kogel in zijn rug en één in zijn hoofd. Hij werd naar een ziekenhuis vervoerd waar hij vervolgens dood werd verklaard. Volgens Israel werd hij beschouwd als lid van een gewapende groep en werd er al weken haar hem gezocht. Volgens een Telegram-account dat banden heeft met de Martelaars van al-Aqsa-militie van Al-Fatah was hij een commandant van deze groep. Hij was al de 219e Palestijn die dit jaar werd gedood als gevolg van Israelisch handelen.

Ook verschenen op Abu’s blog

Uitgelichte afbeelding: Photo by Dan Meyers on Unsplash