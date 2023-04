Israeli’s doden luitenant van de Palestijnse veiligheidstroepen

Israelische militairen hebben donderdagavond weer een jonge Palestijn doodgeschoten. Het ministerie van Gezondheid meldde dat het ging om de 39-jarige Ahmed Yaacob Taha, een 1ste luitenant van de Palestijnse Nationale Veiligheidstroepen en vader van twee zoontjes van 5 en 7. Het gebeurde bij Salfit. Taha was een inwoner van het dorp Bidya bij Salfit en was op weg naar huis vanuit het hoofdkwartier van de troepen in Ramallah.

Op Twitter cirkuleerde een video van het gebeuren, Te zien is hoe Taha wordt gevraagd uit zijn auto te komen, terwijl er een militair zijn geweer op hem gericht houdt. Zodra Taha staat wordt hij met een een groot aantal kogels afgemaakt.

WATCH: The moment when Israeli occupation forces shot and murdered 39-year-old Palestinian youth Ahmad Yacoub near Salfit city. pic.twitter.com/FZcJ2jxV8U — Kuffiya (@Kuffiyateam) April 27, 2023

Volgens het persbureau Wafa zouden de bezettingstroepen hem ervan verdacht hebben dat hij een poging had gedaan militairen te steken bij een kruispunt buiten de nederzetting Ariel. Volgens Israelisch gebruik rechtvaardigt dat blijkbaar hem bij de eerste de beste gelegenheid als een hond neer te schieten in plaats van hem te arresteren. Taha was de 105de Palestijn die dit jaar op deze wijze werd vermoord. Hij deelde dat lot met acht kinderen en een 61-jarige vrouw.

Uitgelichte afbeelding: By Mr. Kate – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19991121