Israeli’s doden 20-jarige, terwijl het geweld allerwegen toeneemt

Israelische militairen hebben zaterdagavond een jonge man doodgeschoten in de plaats Azzoun (ten oosten van Qalqilya). Het was de 20-jarige Ayed Azzam Mahmoud Salim. Hij was het 95ste slachtoffer van dit jaar van Israelisch optreden. Volgens het leger werden de militairen ”tijdens een routine patrouille bekogeld met een explosief” (waarmee vuurwerk werd bedoeld). Volgens Palestijnse ooggetuigen liep Ayed Salim echter dicht bij een ”bypass weg” die door kolonisten werd gebruikt en werd hij gewoon doodgeschoten omdat hij daar liep. Hij liep verscheidene schotwonden op in zijn borst en buik. en in het Omar al-Qassem-ziekenhuis in Azzoun werd de dood vastgesteld. In het dorp werd daarna heftig geprotesteerd, waarna het leger de toegangen afsloot en de protesten te lijf ging met scherpe munitie, traangas en flitsgranaten.

In Israel was intussen van alles aan de hand. Er werd voor de 14e keer geprotesteerd tegen Netanyahu’s ”justitiële hervormingen”. In Tel Aviv, Jeruzalem en Haifa waren gigantischen mensenmassa’s op de been. Netanyahu riep intussen vier reserve-eenheden op van de grenspolitie als reactie op het toegenomen aantal ”terroristische” aanvallen. Op één dag werden twee Britse zusters van 15 en 21 in een auto doodgeschoten terwijl hun 48-jarige moeder levensgevaarlijk werd gewond, en pleegde een 44-jarige inwoner van de Israelische plaats Kfar Qassem een ”ramaanval” op de boulevard van Tel Aviv, waarbij een Italiaanse toerist werd gedood en zeven andere Britse en Italiaanse toeristen werden gewond. De eenheden zouden vanaf zondag dienst gaan doen naast zes reserve-eenheden die al eerder waren opgeroepen. Er werden overigens ernstige twijfels geuit of de ramaanval werkelijk een aanval was geweest of eigenlijk een ongeluk, waarbij de auto ondersteboven terecht was gekomen.

The New York Times melde zaterdag dat de Verenigde Staten de nucleaire onderzeeër Florida naar het Midden-Oosten hebben gedirigeerd, omdat Iran van plan zou zijn commerciële Israelische schepen aan te vallen met drones, als vergelding voor twee leden van de Revolutionaire Garde die onlangs werden gedood in Syrië bij Israelische aanvallen. Op de Golan-hoogvlakte werden zaterdag bij twee aanvallen zes raketten afgeschoten vanuit Syrië. Israel voerde vergeldingsbombardementen uit.

Op de Westoever is de laatste dagen een forse toename te melden van geweld door kolonisten. Zo werden bij Ramallah auto’s tegengehouden, werden huizen en auto’s in Deir Ballout met stenen bekogeld evenals de inwoners toen zij wilden gaan bidden in de Salam-moskee, werden in Masafer Yatta tien schapen gedood en werden in Kisan ten zuiden van Betlehem herders afgeranseld, om slechts een paar dingen te noemen. De militairen of de politie laten het gewoonlijk gebeuren. Er wordt zelden iemand aangehouden. Maar intussen maakte de Palestijnse Vereniging van Gevangenen (PPS) bekend dat het aantal ”administratieve gevangenen” in Israelische gevangenissen eind maart het onwezenlijke aantalvan 1016 heeft bereikt. Dat is het hoogste aantal sinds 2003, tijdens de Tweede Intifada. Administratieve gevangenen zijn gevangenen die worden opgeborgen op basis van geheime rapporten van de geheime dienst zonder dat daar verweer tegen mogelijk is. Israel heeft herhaaldelijk na protesten beloofd het aantal te zullen verminderen, maar het omgekeerde is gebeurd.

(Foto:Azzoun; עדירל, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons)