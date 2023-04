Israeli’s demonstreren voor de verandering vóór de justitiële hervormingen

Israel heeft donderdagavond een ander soort demonstratie meegemaakt. Hij zag er precies het zelfde uit als de demonstraties van de tegenstanders van de ”justitiële hervoming” van Netanyahu – een woud van blauw-witte Israelische vlaggen – maar dit keer was de intentie toch anders: deze demonstratie was vóór de voorgestelde veranderingen. Een menigte van naar schatting tussen de 100.000 en 150.000 mensen was ervoor naar Jeruzalem gekomen, ongeveer evenveel als het aantal dat deelneemt aan de wekelijkse protesten. De menigte droeg onder meer leuzen mee als ”Een minderheid kan hier niet regeren”.

Tijdens de demonstratie werd het woord gevoerd door de ministers Bezalel Smotrich van Financiën (en Bezette Gebieden), Yariv Levin van Justitie (die de nieuwe wedstvoorstellen heeft gemaakt), Itamar Ben Gvir van Nationale Veiligheid en het lid van de Knesset Simcha Rothmman. Smotrich zei onder meer: ”We zullen niet afzien van een Joodse staat en van Israelische democratie. Niemand zal die termen van ons stelen”. De menigte riep intussen ”We willen geen compromis” wat verwees naar de onderhandelingen die nog steeds gaande zijn met de oppositie, en “Ontsla Miara” waarmee Advocaat-generaal Gali Baharav Miara werd bedoeld.

Minister Levin zei over de onderhandelingen met de oppositie dat ”ze” (de oppositie) nu al meer dan een maand nee zei tegen elk voorstel van de coalitie. Ook zei hij ”dat ze zeggen dat het hier een dictatuur zal worden als de hervorming er door komt, maar toon me maar één democratie waar de beslissingen worden genomen door de juridische adviseurs in plaats van door de regering”. Minister Ben Gvir werd verwelkomd met spreekkoren van ”Hier komt de volgende premier”.

Premier Netanyahu schreef op twitter dat hij ”de honderdduizenden die naar Jeruzalem zijn gekomen bedankte voor hun steun aan de regering. ”Jullie passie en patriottisme hebben me diep bewogen.”

– Uitgelicht: Deze demonstratie was tegen de hervormingen, maar die van donderdagavond zag er er hetzelfde uit. (Foto Wikipedia)