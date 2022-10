Israeli en Palestijn gedood bij aanslag in Kiryat Arba

Bij een aanval van een Palestijn is zaterdagavond in de nederzetting Kiryat Arba (bij Hebron) een Israeli gedood, terwijl er verschillende gewonden vielen. De gedode Israeli was de 49-jarige kolonist Ronen Hanania. Hij werd beschoten toen hij en zijn zoon uit een winkel kwamen. De 37-jarige zoon werd licht gewond. Ook lichtgewond werd een bijrijder op een Israelische ambulance die hulp wilde bieden maar werd beschoten.

De dader werd door een Israelische veiligheidsagent in dienst van de nederzetting vervolgens met diens auto plat gereden tegen een winkelpui. Een soldaat die niet in dienst was en die ook in de auto zat sprong er daarna uit en vuurde met zijn geweer meerdere kogels af op de op de grond liggende Palestijn. Het was de 35-jarige Mohammed Kamal Ja’bari over wie sommige Israelische kranten meldden dat hij lid van Hamas was. Dat was echter onjuist. Mohammed had een broer die lid was van Hamas en een andere broer die bij Fatah hoorde, maar Mohammed zou partijloos zijn geweest. Wel had hij onlangs de diagnose darmkanker in een vergevorderd stadium gekregen. De Israeli’s namen zijn lijk in beslag.

Een ambulance van de Palestijnse Rode Halve Maan die hulp wilde gaan bieden aan Mohammed Ja’abari werd daarna door meerdere Israelische militairen beschoten. Een van de ambulancemedewerkers werd in zijn schouder getroffen en haastig naar het Ahli-ziekenhuis in Hebron vervoerd. De ambulance werd gedeeltelijk vernield.

Kolonisten reageerden op de aanslag door in Hebron huizen van Palestijnen in de wijk Wadi Hasin te beschieten. Ook blokkeerden zij op verschillende punten het verkeer voor Palestijnen. De aanslag in Kiryat Arba volgde op het doodschieten, een dag eerder, van Emad Abu Rashid (47) en Ramzi Sami Zabara (35) die in een auto zaten bij een checkpoint bij Huwara. Een derde inzittende werd levensgevaarlijk gewond.

