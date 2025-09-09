Israël voert aanval uit op Hamas-kopstukken in Qatar

De Israëlische luchtmacht heeft een bombardement uitgevoerd op een gebouw in Doha, de hoofdstad van Qatar, waar de leiding van Hamas bijeenkwam om de meest recente vredesvoorstellen van de Amerikaanse regering te bespreken.

Volgens Hamas zijn bij de aanval twee mensen om het leven gekomen, maar zijn de leiders van de beweging ongedeerd. Volgens andere bronnen zou in elk geval Khalil al-Hayya, de leider van de onderhandelingsdelegatie van Hamas, gedood zijn. Alles voor FWIW, uiteraard.

Volgens Channel 12 heeft Trump het groene licht gegeven voor de aanval. Als dat waar is heeft Trump de leiding van Hamas in de val gelokt, wat me sterk lijkt. Aan de andere kant is het ook moeilijk voorstelbaar dat Israël een dergelijke actie geheel op eigen houtje uit zou voeren. De VS heeft nog niet officieel gereageerd. Volgens Netanyahu is Israël verantwoordelijk voor de organisatie en de uitvoering van de aanval en zijn de Amerikanen er niet bij betrokken.

Prime Minister’s Office: Today’s action against the top terrorist chieftains of Hamas was a wholly independent Israeli operation. Israel initiated it, Israel conducted it, and Israel takes full responsibility. — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) September 9, 2025



Een wapenstilstand is nu natuurlijk verder weg dan ooit. Qatar heeft al aangegeven verder niet te zullen bemiddelen tussen Israël en Hamas.

Stay tuned voor updates.

Uitgelichte afbeelding: Door Spetsnaz 1991 – https://www.flickr.com/photos/81399520@N00/10082153775/, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29031938