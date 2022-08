Israel vermoordt ook een tweede commandant van de Islamitische Jihad

Dag drie van de zinloze aanval op Gaza bracht het bericht dat bij een aanval op Rafah, in het zuiden van Gaza, een tweede commandant van de Islamitische Jihad, Khaled Mansour, is gedood, plus twee van zijn adjudanten. Ze werden getroffen in een huis waar ook een vrouw en een kind werden gedood. Volgens Israel is met de dood van Mansour de complete militaire top van de Islamitische Jihad.gedood. Zijn plaats, en die van Taysir Jaba’ri, die hem een dag eerder voorging, zullen spoedig worden ingenomen door jongere, en mogelijk radicalere anderen.

Bij de aanval in Rafah werden verder acht andere mensen gedood, onder wie een kind. Hun lichamen werden in de loop van de nacht opgegraven van onder een gebombardeerd huis. In Jabalya werden nog twee mensen gedood bij een aanval op een huis van de famile Abu Jaser. Het totaal aantal slachtoffers is daarmee gekomen op 29, waaronder zes kinderen en vier vrouwen. Er zijn 265 gewonden.

Tot de slachtoffers behoren zes kinderen in Jabalya.Vijf van hen werden getroffen in één huis, te weten Ahmad en Momen al-Nairab (11 en 5 jaar), Khalil Abu Hamada (17), Mohammed Hassouna (14) en Hazem Salem (14). Behalve deze vijf hoort Alaa Qaddoum (5) ook in dit rijtje. Ze werd samen met haar vader gedood bij de eerste aanval van Israel, toen zij op een motorfiets langs het flatgebouw reden waarin Taysir Jaba’ri werd vermoord. Ze wilden boodschappen gaan doen. Een ander slachtoffer was de artieste Dunyaya al-Amour. En nog weer een ander was de moeder van een bruidegom, bij wie zij in de auto zat, op weg om zijn bruid van huis op te halen.

Israel betwist overigens de vijf kind-slachtoffers die in Jabalya vielen. Zij zouden getroffen zijn door een afzwaaiende raket van de Islamitische Jihad. Wel was er op dat moment net een triomfantelijke Tweet rondgestuurd door de legervoorlichtingsdienst, waarin werd aangekondigd dat ”vijf leden van de Islamitische Jihad waren uitgeschakeld”. Maar later werd dat ingehaald door een bericht waarin werd ontkend dat er op dat moment een actie door Israel was uitgevoerd. Het is de vraag hoe betrouwbaar dit was. Zeker als we er naar kijken in het licht van de ervaringen met de recente moord op Shireen Abu Aqleh.

Er zijn intussen in Israel (een paar) stemmen opgegaan die de aanval op Gaza een truc van de regering noemen, met name van Yair Lapid en zijn minister van Defensie Gantz, dat straks resultaat moet opleveren als Israel voor de vijfde keer in twee jaar weer naar de stembus gaat. Tenslotte staat sinds een paar dagen de coalitie die door Netanyahu op de been gebracht kan worden op 62 stemmen, en dat is genoeg voor de winst. Sami Abu Shehadeh, parlementslid van het kleine Meretz partijtje, stelde dat Lapid en Gantz met hun agressie ”toonden dat ze alles zullen doen om aan de macht te blijven, waaronder het doden van een vijfjarig meisje. Met deze nieuwe oorlogsmisdaad laten ze zien dat ze net zo crimineel zijn als Benjamin Netanyahu”.

In Jeruzalem is deze zondag de spanning trouwens flink opgelopen doordat honderden kolonisten – onder politiebegeleiding – op het terrein van de Aqsa-moskee zijn toegelaten. Onder hen ook de ultrarechtse Itamar Ben Gvir die op alle plaatsen opduikt waar Palestijnen kunnen worden geprovoceerd. Vroeger mochten de Joodse bezoekers tijdens hun rondgang niet bidden of anderszins de indruk wekken dat ze zich met religieuze actviteiten inlieten, maar tegenwoordig wordt daar niet meer de hand aan gehouden.Vandaar dat tientallen kolonisten ter gelegenheid van Tisha b’Av, de treurdag om het verlies van de Tempel, werden gespot terwijl ze gezamenlijk ronddansten.

