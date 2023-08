Israel sloopt door Noorwegen geschonken schooltje van Ein Samiya

Israelische bulldozers hebben donderdagmorgen de school vernield van Ein Samiya, ten oosten van Ramallah. De bewoners van Ein Samiya, zo’n 200 in getal, hadden op 22 mei al hun spullen gepakt en zich deels teruggetrokken naar de buitenwijken van het dichtbij gelegen dorpje Kafr Malik. Hun schooltje, dat was geschonken door de Noorse instelling NRC-Norway, stond er nog, Nu is het vlak voor het nieuwe schooljaar tegen de vlakte gegaan, zodat ook de kinderen definitief niet meer terug kunnen. De reden was dat er geen goedkeuring voor de bouw was verleend. Een Israelische rechter had goedkeuring gegeven aan de sloop, wat de onwettigheid van deze beslissing er overigens niet minder om had gemaakt.

Ein Samiya ontleende zijn naam aan de gelijknamige bron, die ontspringt aan de oostkant van de heuvels van Ramallah. Het is een krachtige bron die ook het water levert van het Palestijnse Taybe bier. Hun woonplaats was een soort oase. Ze hebben hem moeten verlaten door ingrepen van de Israelische overheid en de oprukkende kolonisten. Sinds 2022 zijn mensen uit zeven gelijksoortige dorpjes en gehuchten vertrokken, naar omringende plaatsen als Mughayyir, of Kafr Malik waar ze nu huizen huren omdat ze zich op die manier beter beschermd voelen. Nog een week geleden verlieten de laatste bewoners van het dorp Ras al-Tin, 12 families, 89 mensen, waarvan 39 kinderen, hun dorp. Ze gaven als reden voor hun vertrek de intimidatie en het geweld van kolonisten en de ingekrompen graasgronden voor hun vee door de toename van (nieuwe illegale) nederzettingen. De eerste vertrekgolf uit Ras al-Tin was verleden jaar. Nadat de staat 49 huizen had gesloopt vertrokken toen zo’n 100 mensen om dezelfde redenen. Het dorp dat toen 35 families, (240 mensen) telde is nu leeg.

In de eerste zes maanden van 2023 heeft de Verenigde Naties 591 incidenten geteld waarbij kolonisten betrokken waren en waarin sprake was van vernieling of Palestijnse gewonden of slachtoffers. Dat betrof een toename van 39 procent vergeleken met 2022 toen al het hoogste aantal incidenten werd geteld sinds de VN in 2006 het begon bij te houden. Sinds 2022 zijn tenminste 478 Palestijnen (waarvan 257 kinderen) vertrokken uit zeven kleinere dorpen. Drie daarvan zijn nu volledig ontvolkt.

– Uitgelichte afbeelding: (מיכאל טורקניץ Wikipedia)