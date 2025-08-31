Israël schakelt top Houthi’s in één klap uit

Israël heeft in één klap de hele top van Ansar Allah – beter bekend als de Houthi’s – uitgeschakeld. De Houthi’s hebben inmiddels de dood van premier Ahmed Ghaleb al-Rahwi en verschillende leden van het kabinet officieel bevestigd.

De Houthi’s hebben de namen van de andere doden niet genoemd, maar het zou gaan om de minister van Defensie, generaal-majoor Mohamed al-Atifi, de chef van de generale staf, generaal-majoor Muhammad Abd al-Karim al-Ghamari, Mohammed al-Madani (lokaal bestuur), Hashem Sharaf al-Din (informatie), Mohammed al-Mawloud (jeugd en sport), Jamal Amer (buitenlandse zaken), Hassan al-Saadi (onderwijs), Samir Bajala (sociale zaken), Mujahid Abdullah (justitie), Ali Saif (energie), Mohammed Quhim (verkeer en openbare werken), Moeen al-Mahaqri (economie en industrie), Abdelmajid al-Murtada (vice-minister van Binnenlandse Zaken), Fares al-Dhahiani (kabinetinlichtingendienst) en Ali Jarallah al-Yafei (cultuur en toerisme).

De Israëlische luchtmacht voerde afgelopen donderdag tenminste 15 precisieaanvallen uit op één locatie, waar de hele top van de beweging aanwezig was om voorbereidingen te treffen voor een islamitische feestdag. Niet zo heel snugger, natuurlijk.

In hoeverre dit de operationele capaciteiten van de Houthi’s beïnvloedt is niet helemaal duidelijk. Politiek is het natuurlijk een zware klap voor de beweging.

De Houthi’s hebben – geheel in stijl – gereageerd met een golf van arrestaties. Je moet toch wát na een dergelijke vernedering.

Ook Abou Obeida, de woordvoerder van de militaire vleugel van Hamas, de Izz ad-Din al-Qassam Brigades, is bij een Israëlische luchtaanval om het leven gekomen. Hamas ontkent dat hij dood is en dreigt met vergeldingsmaatregelen tegen inwoners van de Gazastrook die “het gerucht” verspreiden. Ontkenning van de dood van een leider is een standaardreactie van Hamas. De beweging heeft pas gisteren officieel toegegeven dat Mohammed Sinwar dood is. Hij kwam al in mei van dit jaar om het leven bij een Israëlische luchtaanval.

Bronnen: taz, BBC

