Israel opent het vuur op wachtenden op voedsel: ruim 100 doden en 726 gewonden

Het Israelische leger heeft donderdagmorgen een nieuw en niet eerder vertoond schouwspel laten zien van moordlustig en ongekend wreed optreden. Rond vijf uur in de morgen had een menigte zich verzameld bij het Nabulsi-plein en langs de Rashid-weg in Gaza-stad in afwachting van vrachtwagens met hulpgoederen. Op een gegeven moment openden sluipschutters het vuur op later reden tanks over de doden en gewonden heen. Uiteindelijk kwam het dodental uit op meer dan 104. Er waren niet minder dan 760 gewonden. Ze moeten worden gehaald met ezelskarren aangezien Israel de weg ter plekke heeft vernield en ambulances, vooral zover ze beschikten over brandstof, er niet konden komen. Het duurde uren.

De doden en gewonden werden naar het Kamal al-Adwan- en het Shifa-ziekenhuis gebracht, waar nauwelijks artsen en vrijwel geen medicijnen beschikbaar zijn. Het dodental zal daarom ongetwijfeld verder stijgen. Een ziekenbroeder in het Shifa-ziekenhuis vergeleek de situatie met de toevloed van doden en gewonden toen in het begin van de oorlog vijfhonderd doden vielen bij een raketaanval op het Baptistische Ahli-ziekenhuis en de grote toevloed van doden en gewonden naar het Shifa-hospitaal werd vervoerd. Hamas noemde het een afschuwelijke misdaad die eerder in de geschiedenis van oorlogsmisdaden was vertoond. Ook Jordanië en Egypte spraken veroordelingen uit.

Het waren niet de enige doden van donderdag. Ook diverse aanvallen op Nuseirat en Khan Younis maakten nog een 30-tal doden. Verder is ook het grote sterven als gevolg van de hongersnood begonnen. Tenminste zeven kinderen in het Shifa- en het Kamal al-Adwan-ziekenhuis overleden door vochtgebrek en ondervoeding. Er wordt verwacht dat ook dit aantal gaat toenemen, aangezien er nog veel kinderen zeer slecht aan toe zijn en het aantal voedsel-trucks dat Israel doorlaat nog steeds minimaal is. De NGO Save the Children zei dat het een ”massadood van kinderen in slow motion” zag gebeuren.

Ondertussen steeg deze donderdag ook het dodental van het ”door Hamas gecontroleerde” ministerie van Gezondheid, zoals de Israelische kranten plichtsgetrouw schrijven, boven de 30.000 doden. Een 13.000 daarvan waren kinderen. Een onbekend aantal was hetzij kanker-, hetzij nier- of een andere patiënt en overleed door gebrek aan behandeling, en een nog onbekend aantal mensen ligt onder het puin.

Het was intussen ook al enkele dagen geleden dat Israel rapport had moeten uitbrengen aan het Internationale Hof van Justitie. Dat had Israel op 26 januari een maand de tijd gegeven om een einde te maken aan het doden en verminken van Palestijnen, het stoppen van genocidale uitspraken van Israeli’s, te zorgen dat er voldoende voedsel, schoon water en brandstof zou worden geleverd, en te zorgen dat er een einde gemaakt zou worden aan de vernielingen en dat bewijsmateriaal werd gespaard. Tenminste twee mensenrechtenorganisaties, Amnesty, en Human Rights Watch, meldden dat Israel niets had gerapporteerd en bovendien nog steeds actief honger als wapen inzet.

Op de achtergrond wordt intussen nog steeds onderhandeld tussen Israel, Egypte, Qatar en Hamas over een staakt het vuren van zes weken, waarbij 40 gijzelaars zouden worden vrijgelaten tegen 400 door Israel veroordeelde Palestijnen. De Amerikaanse president Biden verklaarde zich eind vorige week optimistisch dat dit bestand snel zou worden bereikt, maar in feite mag hij blij zijn als het nog voor 11 maart, het begin van de Ramadan, gaat lukken. De tegenstellingen zijn dat Hamas een totaal einde van de strijd wil waarbij Israel zijn troepen terugtrekt, terwijl Netanyahu eraan vasthoudt dat na het bestand alsnog een aanval op Rafah gaat volgen. Intussen heeft Biden natuurlijk de macht om een bestand in de Veiligheidsraad door te drukken, maar hij houdt heldhaftig stand als Israels trouwste vriend. Totaal onbegrijpelijk en langzamerhand ook steeds riskanter voor zijn herverkiezing.

Op de Westoever schoot het Israelische leger de jongeman Bashar Nihad Hanani dood bij een inval in Beit Furik (ten oosten van Nablus) terwijl de 59-jarige Ibrahim Mahameed uit het Nur Shams-kamp bij Tulkarem overleed aan de gevolgen van een schotwond die hij vijf maanden geleden opliep. Op de Westoever werden 25 arrestaties verricht in diverse plaatsen. Bedoeïenen van de plaats Arab Mleihad werden opnieuw van hun land gejaagd door kolonisten, die een paar dagen geleden nog 30 schapen stalen. Er wordt nog overlegd over de vorming van een nieuwe regering van de Palestijnse Autoriteit nadat president Abbas twee dagen geleden het aftreden van de regering Shtayyeh accepteerde.

(Foto: By Al Araby, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=138778645)