Israël kondigt nieuwe aanvallen op Hezbollah aan

Het Israëlische leger heeft vandaag aangekondigd dat het ‘op korte termijn’ opnieuw de aanval zal openen op de infrastructuur van de islamofascistische Hezbollah-beweging in Zuid-Libanon. Het IDF heeft de inwoners van twee dorpen in de regio opgeroepen hun dorp te verlaten.

Volgens Israël is Hezbollah bezig zich te herbewapenen, wat een schending zou zijn van de wapenstilstandsvoorwaarden.

Gisteren vond er voor het eerst in veertig jaar overleg plaats tussen Israël en Libanon. Formeel zijn beide landen nog steeds in staat van oorlog.

Hezbollah is geen schaduw meer van wat het ooit was, maar als het de kans krijgt zich te herbewapenen kan het nog steeds voor veel ellende zorgen.

Op 23 november doodde Israël Haytham Ali Tabatabai, de militaire leider van Hezbollah, bij een luchtaanval in een voorstad van Beiroet. De Libanese regering was om voor de hand liggende redenen niet zo gecharmeerd van die actie, maar daar trekt Israël zich weinig van aan. De acties tegen Hezbollah hebben de stilzwijgende goedkeuring van de VS, wat de rest van de wereld vindt is voor Israël weinig interessant.

Bron: Le Monde

Uitgelichte afbeelding: pro-Hezbollah demo in Beiroet – Door maryatexitzero – photo of Dec 10 2006 pro-Hezbollah rally Beirut, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4664641