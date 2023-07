Israel executeert twee Palestijnen in Nablus, plus 1 dode Israeli en nog 2 Palestijnen

Het Israelische leger heeft vrijdagmorgen twee Palestijnse jongeren vermoord tijdens een inval in Nablus. De Israelische krant Haaretz zegt dat ze werden neergeschoten tijdens een schotenwisseling, maar de versie van het Palestijnse persbureau Wafa klinkt geloofwaardiger. Volgens Wafa trokken militaire eenheden de oude stad van Nablus binnen en omsingelden ze een huis, waarna ze de twee mannen sommeerden om naar buiten te komen. Zodra ze dat deden werd vanuit verschillende kanten het vuur op hen geopend.

De twee mannen waren Hamzi Maqbool (32) en Khairi Shaheen (34). Ze werden volgens Haaretz ervan verdacht donderdag het vuur te hebben geopend op een politie-auto bij de nederzetting Bracha. Dat maakt het waarschijnlijk dat ze gewoon standrechtelijk werden geëxecuteerd. Een ooggetuige bevestigde op twitter dat de mannen naar buiten kwamen en zeiden ”schiet ons niet dood”, hun handen in de lucht moesten houden en naar links moesten gaan, waarna de schoten werden gelost. Overigens werden nog drie anderen door Israelische kogels gewond bij deze operatie.

Voorafgaand aan deze standrechtelijke executie werd donderdag een Israelische militair doodgeschoten bij de nederzetting Kedumim (ten westen van Qalqilya). Het was sergeant Shilo Yosef Amir uit de kibbutz Merav in Noord-Israel. De schutter probeerde nadat hij vanuit een auto had geschoten te voet weg te komen, maar werd in nabije velden doodgeschoten, Hij was de 19-jarige Ahmad Yassin Gheithan uit het dorp Qibya ten oosten van Ramallah. Het leger viel later zijn dorp binnen en arresteerde zijn vader en broer en zuster. De beweging Hamas claimde verantwoordelijk te zijn voor de aanslag die een wraakneming werd genoemd voor de ”Israelische agressie in Jenin en andere misdaden jegens het Palestijnse volk”.

Vrijdagavond werd in het dorp Um Safa ten noorden van Ramallah de 24-jarige Abdel-Jawad Hamdan Saleh ernstig gewond door kogels in de borst en zijn hoofd. Hij werd in kritieke toestand naar een ziekenhuis in Ramallah gebracht, waar hij overleed. Abdel-Jawad Saleh werd getroffen in het ar-Ras gebied van het dorp waar het leger was binnengetrokken, barricades had opgericht en scherpschuttters op de daken had geplaatst om een demonstratie de kop in te drukken tegen een nieuwe illegale buitenpost die daar op 22 juni was opgericht. Dat leidde tot confrontaties waarbij diverse andere Palestijnen met wapenstokken werden afgerost of met ”rubberkogels” werden beschoten voordat Saleh door scherpe munitie werd geraakt. Het aantal dit jaar door Israel gedode Palestijnen bedraagt nu precies 200.

