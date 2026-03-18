Israël elimineert Iraanse inlichtingenchef

Volgens de Israëlische minister van Defensie Israel Katz is de Iraanse minister van Inlichtingen (hebben ze daar blijkbaar) Esmail Khatib afgelopen nacht bij een gerichte luchtaanval op Teheran om het leven gekomen. Iran heeft de claim tot op heden bevestigd noch ontkend. Het IDF heeft het bericht van Katz inmiddels wél bevestigd:

🔴ELIMINATED: Esmaeil Khatib, the Iranian terrorist regime Minister of Intelligence, in a targeted strike in Tehran. Khatib played a significant role during the recent protests throughout Iran, including the arrest & killing of protestors and led terrorist activities against… pic.twitter.com/654lpYCZ1c — Israel Defense Forces (@IDF) March 18, 2026



Katz en premier Benjamin Netanyahu hebben het Israëlische leger ook opgedragen om zonder op toestemming van de leger/defensie-top te wachten hoge Iraanse functionarissen aan te vallen. M.a.w: krijg je een hoge functionaris in het vizier, open dan het vuur.

Israël lijkt zich momenteel te richten op het stelselmatig elimineren van Iraanse topfunctionarissen. In de nacht van maandag op dinsdag werden met Ali Larijani en Gholamreza Soleimani twee sleutelfiguren uit het regime geëlimineerd. Larijani werd algemeen gezien als de rechterhand van Khameini en de architect van de gewelddadige onderdrukking van de protesten begin dit jaar. Daarbij zijn duizenden – volgens sommige bronnen zelfs tienduizenden – mensen vermoord.

Larijani wandelde vrijdag tijdens een bijeenkomst van regime-loyalisten nog zelfverzekerd door Teheran. Het was zijn eerste en laatste publieke optreden tijdens deze oorlog: vier dagen later was hij dood.

De Israëlische inlichtingendiensten en de Israëlische luchtmacht zijn tijdens deze oorlog griezelig effectief gebleken. De Wall Street Journal zegt te beschikken over gedetailleerde doelwitlijsten en rapporten over de gevechtsschade. Uit die documenten zou blijken dat: “…Israël systematisch veiligheidstroepen van hun hoofdkwartier naar verzamelpunten jaagt en vervolgens naar schuilplaatsen onder bruggen”.

Volgens de WSJ is er ook een duidelijke taakverdeling tussen de VS en Israël: de VS richten zich op de vernietiging van de militaire en industriële macht van Iran, Israël op de “interne veiligheidsstructuur”.

Dat de aanvallen succesvol zijn is wel duidelijk. Het is minder duidelijk of het bij aanvang gestelde doel – regime change – daadwerkelijk bereikt kan worden. De meningen lopen uiteen, van “de oorlog is al gewonnen” (aanhang van Trump) tot “Iran heeft al gewonnen” (mensen die een hekel hebben aan Trump). Een min of meer objectief oordeel moet je met een lantaarntje zoeken.