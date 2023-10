Israel bombardeert kerk: 40 doden; 14 doden in vluchtelingenkamp op Westoever

Israel heeft donderdagnacht de in 1195 gebouwde St. Porphyriuskerk in Gaza-stad gebombardeerd. Een .verdieping is ingestort, De kerk was een schuilplaats voor minstens 400 mensen, voornamelijk christenen. Er waren zeker 40 doden, maar velen liggen nog onder het puin. Verder vonden donderdag de dodelijkste bombardementen plaats in Khan Younes (26 doden in twee aanvallen), Rafah (25 doden in twee aanvallen) en Jabalia (tenminste 5 doden). Ook waren er in Rafah aanvallen waarbij een aantal bakkerijen werd verwoest en wachtenden op brood werden gedood of gewond,

Het aantal doden is nu 3.785, daarvan waren 1.524 kinderen. Er zijn 12.500 gewonden. Honderden liggen nog onder het puin. Eveneens honderden gewonden zitten nog vast in ingestorte huizen. Ploegen om hen te bevrijden, voornamelijk de Palestijnse Burgerwacht, hebben te maken met tekorten aan brandstof en materieel en de voortdurende luchtaanvallen. Het ministerie voor Publieke Werken in Gaza meldt dat 12.850 huizen zijn verwoest, en nog eens 9.055 onbewoonbaar zijn, terwijl 121.000 huizen zijn beschadigd. Het aantal verwoeste of beschadigde huizen is tenminste 30% van het totaal. De schade ligt na 13 dagen 60% hoger dan na 55 dagen in 2014, toen er 2.255 doden vielen, aldus Ocha. het bureau voor humanitaire activiteiten van de VN.

De World Health Organization meldde 59 aanvallen op gezondheidsfaciliteiten, waaronder 17 ziekenhuizen die werden beschadigd en 23 ambulances. Vier ziekenhuizen in Noord-Gaza (Beit Hanoun, al-Karama, ad-Dura en Hamad Rehablitation) moesten worden ontruimd en zijn gesloten. Het feit dat de ziekenhuizen nog niet definitief dicht zijn, is te danken aan acties van het ministerie van Gezondheid dat brandstof voor het opwekken van elektriciteit distribueerde. Zo kreeg het Shifa-ziekenhuis in Gaza-stad 10.600 liter waardoor het nog een paar dagen respijt heeft. De mogelijkheden om instrumenten te steriliseren en te dialyseren zullen echter spoedig stoppen.

Ook scholen en dergelijke moeten het ontgelden. Er waren 178 aanvallen op scholen, waarvan 20 op UNWRA-scholen en 140 op scholen van de Palestijnse Autoriteit. Tenminste 11 moskeeën zijn verwoest en zeven kerken werden eerder beschadigd. Ook drinkwater-faciliteiten, waaronder zes waterbronnen, drie pompstations, een reservoir en een ontziltingsinstallatie zijn beschadigd. Het tekort aan drinkwater wordt intussen nijpend Veel mensen drinken nu ongefilterd Gazaans water. Er zijn veel gevallen van diarree en de WHO is ernstig bezorgd voor het gevaar van epidemieën.

Westoever

Ondertussen gaat de onderdrukking op de Westoever ook nog steeds door. Het Nur Shams vluchtelingenkamp in Tulkarem dat recent al meerdere acties van Israelische troepen heeft ondergaan werd donderdag opnieuw bezocht. Het werd met aarden wallen afgesloten van de buitenwereld en een aantal mensen werd bij razzia’s gedood. Ook werd een helikopter ingezet en werd een groep jongeren aangevallen door een drone. Er vielen hierdoor 13 doden die zolang in een moskee werden ondergebracht aangezien Israel ook geen ambulances toeliet. Nog een 14e slachtoffer zou zijn gedood door kolonisten. Sinds 7 oktober zijn nu 79 Palestijnen op de Westoever gedood. Het totaal in 2023 door Israelische acties omgekomen Palestijnen liep daardoor op tot 329. Verder steeg het aantal der opgepakte Palestijnen tot over de 800 met 55 nieuwe arrestaties.

– Uitgelichte afbeelding: By Dan Palraz – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=126104330