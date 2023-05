Israel bombardeert Gaza: 13 doden

Israel heeft in de heel vroege ochtend van 9 mei met 40 vliegtuigen luchtaanvallen uitgevoerd op Gaza. Opgetogen maaktenI de legerwoordvoerders vervolgens bekend dat zij drie militaire leiders van de Islamitische Jihad hadden gedood. Dat waren Jihad al-Ghannam (62), Khaled al-Bahtini (44) en Tareq Izzel-Din. Wat er niet bij werd verteld was dat zij werden vermoord met hun hele gezin. Bijvoorbeeld de jonge kinderen Ali en Mayar Ezz el-Din van Tareq Ezz en-Din. Of Hajar Bahtini, het dochtertje van Khaled Bahtini dat in vijf stukken werd teruggevonden.

Ook werd Dr Jammal Khaswan, de directeur van het het Wafa-hospitaal gedood, evenals zijn vrouw en zijn zoon. Alleen hun dochtertje, Miral, overleefde de aanval die niet voor hen bestemd was maar werd uitgevoerd op een buurhuis. In totaal, zo is de voorlopige balans, waren er 13 doden, onder wie vier kinderen en vier vrouwen. Er zouden 20 gewonden zijn, De aanvallen werden op verschillende huizen verspreid over Gaza uitgevoerd.

De jongste Israelische misdaad is klaarblijkelijk het vervolg op de daad van de hongerstaker Adnan Khader die onlangs in een Israelische gevangeniscel overleed nadat Israel geweigerd had hem over te brengen naar een ziekenhuis. De Islamitische Jihad reageerde op de dood van Adnan, die één van hun mensen was, door wat raketjes af te schieten op Israel waardoor twee mensen licht gewond raakten in de grensplaats Sderot en daar een paar auto’s beschadigden. Eerder had Israel ook al op die raketjes gereageerd met een raketaanval waarbij een man in Gaza overleed.

Israel is nu uiterst waakzaam met het oog op een aanval van de Islamitische Jihad. Het was bovendien zo brutaal om Hamas te waarschuwen niet te reageren. Door de aanval is het dodental door Israelisch geweld in 2023 gestegen tot 118, onder wie 24 kinderen en zes vrouwen.