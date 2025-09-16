Israël begint met grondoffensief tegen Gaza Stad

Het Israëlische leger is begonnen met een grondoffensief in Gaza Stad. Er hangen dikke rookwolken voven de stad.

Binnen Israël is er veel kritiek op het besluit van de regering een grondoffensief te beginnen tegen Gaza Stad. Veel mensen zijn bang dat het de gijzelaars het leven zal kosten. Bovendien is het maar de vraag of het offensief militair veel op zal leveren. Volgens Netanyahu zal het offensief “een einde maken aan Hamas”, maar dat lijkt rijkelijk optimistisch. Het IDF zou niet het eerste leger zijn dat vastloopt in een uitzichtloze stadsoorlog.

Minister van Defensie Israel Katz en legerleider Eyal Zamir denken daar uiteraard heel anders over. Volgens Katz heeft Hamas de keuze tussen capitulatie en de “complete verwoesting van Gaza” en Zamir is van mening dat het offensief juist goed is voor de moraal van het IDF. Bij dat laatste kun je echt wel wat vraagtekens zetten.

Trump zegt dat hij weinig weet van het offensief: “we zullen wel zien”. Hij waarschuwde Hamas de gijzelaars niet te gebruiken als menselijke schilden, want “then there will be hell to pay”.

Minister van Buitenlandse Zaken Mario Rubio sprak gisteren met Netanyahu. Er is geen enkele indicatie dat hij Netanyahu heeft aangespoord niet door te gaan met de aanval, ook al is het een publiek geheim dat zijn baas niet erg gelukkig is met de wijze waarop Netanyahu het conflict aanpakt. Trump wil dat er een einde komt aan de oorlog zodat hij A: weer ongehinderd zaken kan doen in het MO en B: zich kan richten op de binnenlandse vijand (migranten en ‘libs’).

‘I have to see, I don’t know too much about it.’ US President Donald Trump has claimed he ‘doesn’t know too much’ about Israel’s ground offensive into Gaza City, saying if Hamas use hostages as ‘human shields’ they will ‘have hell to pay’. pic.twitter.com/zjVXi1IXEc — GB News (@GBNEWS) September 16, 2025



Uitgelichte afbeelding: By Jaber Jehad Badwan – Jaber Jehad Badwan, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=160402196