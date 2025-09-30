Israël akkoord met Trump’s Gaza-plan

Netanyahu is akkoord gegaan met Trump’s Gaza-plan. Het wachten is nu op de reactie van Hamas. Dat wordt nog spannend, want eigenlijk is het voorstel een nauwelijks verhuld ultimatum aan de Palestijnse terreurganisatie.

De Israëlische premier liet zich uitermate positief uit over het plan. Dat enthousiasme was natuurlijk deels bedoeld voor binnenlandse consumptie, maar het lijkt er daadwerkelijk op dat Netanyahu tijdens de onderhandelingen met Trump heel wat voor hem essentiële punten heeft binnengehaald. Knap werk.

Het voorstel van Trump omvat de onmiddellijke vrijlating van alle resterende gijzelaars en de oprichting van een nieuwe ‘Vredesraad’, onder leiding van Trump en ‘gekwalificeerde Palestijnen en internationale deskundigen’, die tijdelijk Gaza zullen besturen. Hamas dient alle wapens in te leveren en de militaire infrastructuur in Gaza (inclusief de tunnels) wordt ontmanteld. Ook politiek is de rol van Hamas volledig uitgespeeld.

Als Hamas niet akkoord gaat met het voorstel, mag Netanyahu zijn gang gaan in Gaza: “I have a feeling that we will have a positive answer. If not, as you know, Bibi, you would have our full backing to do what you have to do”.

Israël’s buren hebben volgens het Witte Huis hun zegen gegeven aan het plan. Ook Qatar en Turkije zouden akkoord zijn. De Franse president Macron heeft inmiddels positief gereageerd:



Het plan omvat de volgende punten:

1. Gaza wordt een gederadicaliseerde, terreurvrije zone die geen bedreiging vormt voor zijn buurlanden.

2. Gaza wordt herontwikkeld ten behoeve van de bevolking van Gaza, die al meer dan genoeg heeft geleden.

3. Als beide partijen instemmen met dit voorstel, zal de oorlog onmiddellijk worden beëindigd. De Israëlische strijdkrachten zullen zich terugtrekken tot de overeengekomen grens om zich voor te bereiden op de vrijlating van de gijzelaars. Gedurende deze periode zullen alle militaire operaties, met inbegrip van lucht- en artilleriebombardementen, worden opgeschort en zullen de frontlinies bevroren blijven totdat aan de voorwaarden voor een volledige gefaseerde terugtrekking is voldaan.

4. Binnen 72 uur nadat Israël deze overeenkomst publiekelijk heeft aanvaard, zullen alle gijzelaars, levend en overleden, worden teruggebracht.

5. Zodra alle gijzelaars zijn vrijgelaten, zal Israël 250 gevangenen met een levenslange gevangenisstraf vrijlaten, plus 1700 Gazanen die na 7 oktober 2023 zijn gearresteerd, met inbegrip van alle vrouwen en kinderen die in dat verband zijn gearresteerd. Voor elke Israëlische gijzelaar wiens stoffelijke resten worden vrijgegeven, zal Israël de stoffelijke resten van 15 overleden Gazanen vrijgeven.

6. Zodra alle gijzelaars zijn vrijgelaten, zullen Hamas-leden die zich verbinden tot vreedzame coëxistentie en tot het inleveren van hun wapens, amnestie krijgen. Hamas-leden die Gaza willen verlaten, krijgen een veilige doorgang naar de ontvangende landen.

7. Na aanvaarding van deze overeenkomst zal onmiddellijk volledige hulp naar de Gazastrook worden gestuurd. De hoeveelheid hulp zal minimaal overeenkomen met wat was opgenomen in de overeenkomst van 19 januari 2025 inzake humanitaire hulp, met inbegrip van het herstel van infrastructuur (water, elektriciteit, riolering), het herstel van ziekenhuizen en bakkerijen, en de invoer van de nodige apparatuur om puin te ruimen en wegen vrij te maken.

8. De distributie en hulpverlening in de Gazastrook zal zonder inmenging van de twee partijen plaatsvinden via de Verenigde Naties en haar agentschappen, de Rode Halve Maan en andere internationale instellingen die op geen enkele wijze met een van beide partijen verbonden zijn. De opening van de grensovergang bij Rafah in beide richtingen zal onderworpen zijn aan hetzelfde mechanisme dat is vastgelegd in de overeenkomst van 19 januari 2025.

9. Gaza zal worden bestuurd onder het tijdelijke overgangsbestuur van een technocratisch, apolitiek Palestijns comité, dat verantwoordelijk is voor het dagelijks beheer van de openbare diensten en gemeenten voor de bevolking van Gaza. Dit comité zal bestaan uit gekwalificeerde Palestijnen en internationale deskundigen, onder toezicht en supervisie van een nieuw internationaal overgangsorgaan, de “Board of Peace”, dat zal worden geleid en voorgezeten door president Donald J. Trump, met andere leden en staatshoofden die nog bekend zullen worden gemaakt, waaronder voormalig premier Tony Blair. Dit orgaan zal het kader vaststellen en de financiering regelen voor de herontwikkeling van Gaza totdat de Palestijnse Autoriteit haar hervormingsprogramma heeft voltooid, zoals uiteengezet in verschillende voorstellen, waaronder het vredesplan van president Trump in 2020 en het Saoedi-Franse voorstel, en op veilige en effectieve wijze de controle over Gaza kan terugnemen. Dit orgaan zal een beroep doen op de beste internationale normen om een modern en efficiënt bestuur tot stand te brengen dat de bevolking van Gaza dient en bevorderlijk is voor het aantrekken van investeringen.

10. Er zal een economisch ontwikkelingsplan van Trump worden opgesteld om Gaza weer op te bouwen en nieuw leven in te blazen. Hiervoor zal een panel van deskundigen worden samengesteld die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van enkele van de bloeiende moderne wondersteden in het Midden-Oosten. Er zijn veel doordachte investeringsvoorstellen en spannende ontwikkelingsideeën opgesteld door goedbedoelende internationale groepen, en deze zullen worden overwogen om de veiligheids- en bestuurskaders te synthetiseren om deze investeringen aan te trekken en te faciliteren, die banen, kansen en hoop voor de toekomst van Gaza zullen creëren.

11. Er zal een speciale economische zone worden ingesteld met preferentiële tarieven en toegangstarieven waarover met de deelnemende landen zal worden onderhandeld.

12. Niemand zal worden gedwongen Gaza te verlaten, en degenen die willen vertrekken, zullen dat vrij kunnen doen en ook vrij zijn om terug te keren. We zullen mensen aanmoedigen om te blijven en hen de kans bieden om een beter Gaza op te bouwen.

13. Hamas en andere facties komen overeen geen enkele rol te spelen in het bestuur van Gaza, noch direct, noch indirect, noch in welke vorm dan ook. Alle militaire, terroristische en offensieve infrastructuur, met inbegrip van tunnels en wapenproductiefaciliteiten, zal worden vernietigd en niet opnieuw worden opgebouwd. Er zal een proces van demilitarisering van Gaza plaatsvinden onder toezicht van onafhankelijke waarnemers, waarbij wapens definitief buiten gebruik zullen worden gesteld via een overeengekomen proces van ontmanteling, ondersteund door een internationaal gefinancierd terugkoop- en reïntegratieprogramma, dat volledig wordt gecontroleerd door de onafhankelijke waarnemers. Het nieuwe Gaza zal zich volledig inzetten voor de opbouw van een welvarende economie en voor vreedzame coëxistentie met zijn buren.

14. Regionale partners zullen garanties bieden om ervoor te zorgen dat Hamas en de facties hun verplichtingen nakomen en dat het nieuwe Gaza geen bedreiging vormt voor zijn buren of zijn bevolking.

15. De Verenigde Staten zullen samenwerken met Arabische en internationale partners om een tijdelijke internationale stabilisatiemacht (ISF) op te zetten die onmiddellijk in Gaza kan worden ingezet. De ISF zal gescreende Palestijnse politietroepen in Gaza opleiden en ondersteunen, en zal overleg plegen met Jordanië en Egypte, die uitgebreide ervaring hebben op dit gebied. Deze troepenmacht zal de oplossing voor de interne veiligheid op lange termijn vormen. De ISF zal samenwerken met Israël en Egypte om de grensgebieden te beveiligen, samen met de nieuw opgeleide Palestijnse politiediensten. Het is van cruciaal belang om te voorkomen dat munitie Gaza binnenkomt en om een snelle en veilige goederenstroom te faciliteren om Gaza weer op te bouwen en nieuw leven in te blazen. De partijen zullen overeenstemming bereiken over een mechanisme om conflicten te voorkomen.

16. Israël zal Gaza niet bezetten of annexeren. Naarmate de ISF controle en stabiliteit tot stand brengt, zullen de Israëlische strijdkrachten (IDF) zich terugtrekken op basis van normen, mijlpalen en tijdschema’s in verband met demilitarisering, die zullen worden overeengekomen tussen de IDF, de ISF, de garantstellers en de Verenigde Staten, met als doel een veilig Gaza dat geen bedreiging meer vormt voor Israël, Egypte of zijn burgers. In de praktijk zal de IDF het door haar bezette gebied in Gaza geleidelijk overdragen aan de ISF volgens een overeenkomst die zij met de overgangsautoriteit zullen sluiten, totdat zij zich volledig uit Gaza hebben teruggetrokken, met uitzondering van een veiligheidsperimeter die zal blijven bestaan totdat Gaza voldoende beveiligd is tegen een heropleving van de terreurdreiging.

17. Indien Hamas dit voorstel vertraagt of afwijst, zal het bovenstaande, met inbegrip van de opgeschaalde hulpoperatie, worden voortgezet in de terreurvrije gebieden die door het IDF aan de ISF zijn overgedragen.

18. Er zal een interreligieus dialoogproces worden opgezet op basis van de waarden van tolerantie en vreedzame coëxistentie om te trachten de mentaliteit en het discours van Palestijnen en Israëli’s te veranderen door de nadruk te leggen op de voordelen die vrede kan opleveren.

19. Naarmate de wederopbouw van Gaza vordert en het hervormingsprogramma van de PA getrouw wordt uitgevoerd, kunnen eindelijk de voorwaarden worden gecreëerd voor een geloofwaardig pad naar Palestijnse zelfbeschikking en een eigen staat, wat wij erkennen als de aspiratie van het Palestijnse volk.

20. De Verenigde Staten zullen een dialoog tussen Israël en de Palestijnen opzetten om overeenstemming te bereiken over een politieke horizon voor vreedzame en welvarende coëxistentie.