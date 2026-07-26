Terreuraanslag Pride Berlijn

De verdachte van de aanslag nabij de Pride-parade in Berlijn zaterdagavond is een aanhanger van ISIS. De 21-jarige man, door de politie geïdentificeerd als Abdul Ballout, reisde volgens Spiegel Online vorig jaar naar het Midden-Oosten in een mislukte poging om zich bij de groep aan te sluiten. Bij de aanslag kwam één persoon om het leven, zestien andere mensen raakten gewond. Enkele gewonden verkeren in kritieke toestand.

Rond 22.00 uur reed Abdul Ballout bij de Potsdamer Platz met een bestelbusje in op de menigte. Nadat hij in botsing was gekomen met een boom, stapte Ballout uit de wagen en stak hij met een machete op de mensen in. De politie was snel ter plaatse, maar niet voordat Ballout de benen had genomen.

Na zijn mislukte poging zich aan te sluiten bij ISIS keerde Abdul Ballout terug naar Duitsland, waar hij werd veroordeeld voor “het voorbereiden van een ernstige daad van subversief geweld”. Eerder dit jaar werd hij “onder voorwaarden” vrijgelaten. Hij volgde – blijkbaar met weinig succes – een “deradikaliseringsproces”.

Volgens Focus Online zou er vannacht al een tweede verdachte zijn opgepakt, maar dat is (nog) niet bevestigd door de politie. Volgens Focus zou de tweede verdachte een Iraniër zijn.

Update: Ballout zou eerst in Libanon gevangen hebben gezeten. Omdat hij Duits staatsburger is, werd hij Libanon uitgezet. De Duitse politie arresteerde hem op het vliegveld van Berlijn.

UItgelichte afbeelding: politie Berlijn