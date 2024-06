ISIS claimt aanslagen in Dagestan

ISIS heeft de terroristische aanslagen in Dagestan (min of meer) geclaimd. Al Azaim Media, een Russischtalig kanaal dat gelieerd is aan ISIS-Khorasan, plaatste zondagavond laat een verklaring dat de aanval werd uitgevoerd als reactie op oproepen tot aanslagen namens de Islamitische Staat.

“Na onze recente oproep hebben we niet lang hoeven wachten”, zegt Al Azaim.“Onze broeders uit de Kaukasus lieten ons weten dat ze nog steeds sterk zijn. Ze hebben laten zien waartoe ze in staat zijn.”

ISIS claimt dus niet zélf verantwoordelijk te zijn voor de aanslagen, maar de daders te hebben ‘geïnspireerd’.

Bij de aanslagen op een kerk en een synagoge kwamen twintig mensen om het leven, waaronder vijf politie-agenten. In de synagoge bevonden zich geen mensen, in de kerk alleen een priester van wie de terroristen de keel doorsneden. Volgens de autoriteiten in Dagestan werden zes terroristen doodgeschoten. Enkele terroristen zouden nog voortvluchtig zijn.

Enkele daders zijn inmiddels geïdentificeerd. Onder hen bevinden zich naar verluid twee zonen van een regionale politicus. De betreffende politicus heeft zijn functie inmiddels neergelegd en zou zijn gearresteerd.

Russische autoriteiten probeerden onmiddellijk de VS en Oekraïne de verantwoordelijkheid voor de aanslagen in de schoenen te schuiven, maar dat is volslagen onzin. Dat de daders islamisten zijn, was al meteen duidelijk:

1) “Utro Dagestan”, the Islamist opposition Telegram channel that incited the anti-Jewish pogroms in #Dagestan last October, is celebrating the current attacks against a church and a synagogue. They explain the Islamist marking that was sprayed on the synagogue 🧵👇 pic.twitter.com/NxeITWoVHK — Polly (@nomnomcookieez) June 23, 2024

Het is de tweede grote aanslag van ISIS (of door ISIS geïnspireerde islamisten) in Rusland dit jaar. In maart pleegden leden van ISIS-Khorasan een aanslag in een aanslag in een concertgebouw in een buitenwijk van Moskou. Daarbij werden 145 mensen vermoord.

Uitgelichte afbeelding: Emergency services responding to the Crocus City Hall attack in Russia on 22 March 2024 – By Mosreg.ru, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=146686628