Iran vuurt na inwerkingtreding wapenstilstand opnieuw raketten op Israël af + Updates

Iran heeft twee raketten afgevuurd op Israël. Minister van Defensie Katz zegt dat hij het IDF opdracht heeft gegeven “…krachtig te reageren op de schending van het staakt-het-vuren door Iran, met intensieve aanvallen op doelen van het regime in het hart van Teheran.” Daarmee lijkt de door Trump afgekondigde wapenstilstand alweer geschiedenis.

Trump verkondigde eerder met veel bombarie dat Israël en Iran – uiteraard danzij hem – een staakt-het-vuren overeen waren gekomen. Trump is – voorzichtig uitgedrukt – nogal onvoorspelbaar. Geen idee hoe hij zal reageren. Vanochtend had de Amerikaanse president het vooral druk met Jerome Powell, het hoofd van de Fed en volgens Trump een “very dumb and hardheaded person”, voor rotte vis uit te maken.

Update: Iran ontkend raketten afgevuurd te hebben. Het zou heel goed kunnen dat een eenheid van de Revolutionaire Garde geheel op eigen houtje heeft gehandeld.

Update: Trump heeft inmiddels gereageerd

Update: Bij Trump sloegen de stoppen door, na het bericht dat Israël terug zou slaan. Het is de eerste keer dat ik een Amerikaanse president publiekelijk “fuck” hoor zeggen. En ik ben oud genoeg om me Richard Nixon te herinneren.

🚨BREAKING: Trump just totally lost it over Israel/Iran.

Wow.

[image or embed]

— News Eye (@newseye.bsky.social) 24 juni 2025 om 13:13

Update: Times of Israel:

US President Donald Trump had instructed in a post on Truth Social: “Do not drop those bombs. If you do it is a major violation. Bring your pilots home, now.”

Trump and Prime Minister Benjamin Netanyahu then held a call, during which they reportedly agreed that one “symbolic” target would be struck in response to Iran’s ceasefire violation. In a later post, Trump said Israel would not attack Iran but would do a “friendly plane wave.”

Op de beelden lijkt het inderdaad alsof de bommen op een open terrein vallen. Israëlische media zeggen dat de luchtmacht een kleine radarpost heeft gebombardeerd.

Op de beelden lijkt het inderdaad alsof de bommen op een open terrein vallen. Volgens Israëlische media heeft de luchtmacht een kleine radarpost gebombardeerd.

Liveblog bij de Times of Israel.

Uitgelichte afbeelding: By The White House – https://www.flickr.com/photos/202101414@N05/54609013013/, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=168367854