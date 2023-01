Iran hangt opnieuw twee opstandelingen op

Iran heeft zaterdag twee mannen opgehangen die eerder ter dood waren veroordeeld wegens schuld aan de dood van een lid van de Bassidj. Mohammad Mehdi Karami en Mohammad Hosseini werden in de vroege uurtjes van zaterdag geëxecuteerd, enkele uren nadat het Iraanse hooggerechtshof hun straffen had bevestigd. Zij brachten het aantal geëxecuteerden in verband met de protesten op vier.

Karami en Hosseini waren afgelopen dinsdag ter dood veroordeeld. Zij werden als de hoofdverdachten beschouwd van een groep van 16 mensen die waren opgepakt in verband met de dood van Ruhollah Ajamian, een lid van de Bassidj, een onderdeel de Revolutionaire Garde dat rechtstreeks valt onder ayatollah Khamenei. Ajamian werd 3 november gedood in Karaj, tijdens demonstraties ter gelegenheid van de 40ste dag van de dood van Hadis Najafi die het leven had verloren tijdens eerdere protesten .

Beiden werden veroordeeld wegens ”corruptie op aarde”. Karami die volgens de berichten 22 jaar oud was, zou tegenover de rechter hebben verklaard dat hij Ajamian had geslagen met een steen. Hosseini (39) vertelde de rechter dat hij hem meermalen gestoken had met een mes. Een video die die dag circuleerde op social media lieten beelden zien van een belangrijke weg die door demonstranten was versperd terwijl Ajamian op de grond lag.

Karami’s vader vertelde de Iraanse pers dat zijn zoon niet de familie-advocaat had gekregen die hij wilde hebben. Mohammad Aghasi, de advocaat in kwestie, meldde op Twitter dat Karami ook niet een laatste samenzijn met zijn familie was gegund. Uit protest had hij eten en drinken geweigerd.